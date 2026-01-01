본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

'1억 공천헌금 의혹' 강선우 의원, 민주당 탈당

부애리기자

입력2026.01.01 17:33

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
강선우 더불어민주당 의원. 연합뉴스

강선우 더불어민주당 의원. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

1억원 공천헌금 의혹이 제기된 강선우 더불어민주당 의원이 1일 탈당 의사를 밝혔다.


강 의원은 이날 오후 페이스북에 "이미 당과 당원 여러분께 너무나도 많은 부담을 드렸고, 더 이상은 드릴 수 없다"며 "다시 한번 고개 숙여 사죄드린다"고 적었다.

강 의원은 "당을 떠나더라도 당이 요구하는 모든 절차에 성실히 임하겠다"며 "수사에도 적극 협조하겠다"고 밝혔다. 이어 그는 "아끼고 사랑해주셨던 국민과 당원 여러분께 거듭 죄송하고 감사드린다는 말씀 올린다"고 덧붙였다.


강 의원은 2022년 제8회 전국지방선거 공천 과정에서 서울시의원 후보로부터 1억원을 전달받았다는 의혹을 받고 있다. 강 의원은 "저는 어떠한 돈도 받은 적이 없음을 다시 한 번 분명히 밝힌다"며 수수 의혹에 대해서는 강하게 부인하고 있다.




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…호텔 뷔페 또 줄인상 "미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"로또 못 산다고요?" 대목 놓쳤다…새해 첫날 '발행 스톱'에 혼란

무신사 '쿠팡과는 다르다'…5만원 쿠폰팩 "그냥 드려요"

"18만원짜리 신라호텔 케이크, 재료 원가 3만원"

한국처럼 떡국 먹고 세뱃돈…일본의 1월 1일은

"부담 없이 고등어 구워 먹을까?" 샀는데 영수증 보고 '깜짝'

스페이스X·오픈AI·앤스로픽, 올해 역대 최대급 IPO 예고

전설은 달랐다…버핏, 60년간 키운 수익률 '610만%'

새로운 이슈 보기