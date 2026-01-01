'1억 공천헌금 의혹' 강선우 의원, 민주당 탈당

강선우 더불어민주당 의원. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

1억원 공천헌금 의혹이 제기된 강선우 더불어민주당 의원이 1일 탈당 의사를 밝혔다.

강 의원은 이날 오후 페이스북에 "이미 당과 당원 여러분께 너무나도 많은 부담을 드렸고, 더 이상은 드릴 수 없다"며 "다시 한번 고개 숙여 사죄드린다"고 적었다.

강 의원은 "당을 떠나더라도 당이 요구하는 모든 절차에 성실히 임하겠다"며 "수사에도 적극 협조하겠다"고 밝혔다. 이어 그는 "아끼고 사랑해주셨던 국민과 당원 여러분께 거듭 죄송하고 감사드린다는 말씀 올린다"고 덧붙였다.

강 의원은 2022년 제8회 전국지방선거 공천 과정에서 서울시의원 후보로부터 1억원을 전달받았다는 의혹을 받고 있다. 강 의원은 "저는 어떠한 돈도 받은 적이 없음을 다시 한 번 분명히 밝힌다"며 수수 의혹에 대해서는 강하게 부인하고 있다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>