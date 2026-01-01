본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

무신사 '쿠팡과는 다르다'…5만원 쿠폰팩 "그냥 드려요"

김은하기자

입력2026.01.01 15:56

시계아이콘00분 55초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

보상 아닌 단순 프로모션
무조건 지급·즉시 사용 가능

패션 플랫폼 무신사가 새해를 맞아 선보인 대규모 쿠폰 지급이 업계 안팎의 이목을 끌고 있다. 사고에 따른 보상이 아닌 '무조건 제공' 혜택이라는 점과 금액 규모와 실용성에서 경쟁사와 뚜렷한 대비를 보이기 때문이다.


무신사는 1일 공식 홈페이지와 애플리케이션을 통해 '새해맞이 그냥 드리는 5만원+5000원 혜택' 프로모션을 시작했다. 무신사

무신사는 1일 공식 홈페이지와 애플리케이션을 통해 '새해맞이 그냥 드리는 5만원+5000원 혜택' 프로모션을 시작했다. 무신사

AD
원본보기 아이콘

무신사는 1일 공식 홈페이지와 애플리케이션을 통해 '새해맞이 그냥 드리는 5만원+5000원 혜택' 프로모션을 시작했다. 이번 이벤트는 특정 피해나 조건 없이 기존 회원은 물론 신규 가입자까지 모두에게 적용된다. 별도의 신청 절차 없이 즉시 사용할 수 있는 점도 특징이다.

제공되는 혜택은 무신사 스토어와 슈즈&플레이어에 각각 2만원, 뷰티와 중고 서비스에 각 5000원씩 총 5만원 상당의 할인 쿠폰팩이다. 여기에 무신사 머니 충전 후 1만원 이상 결제 시 5000원을 돌려주는 페이백까지 더하면 체감 혜택은 더욱 커진다.


업계에서는 이 같은 혜택이 최근 개인정보 유출 사고 이후 쿠팡이 제시한 보상안과 자연스럽게 비교된다고 본다. 쿠팡의 경우 사고에 대한 대응 차원에서 1인당 5만원 상당의 구매 이용권을 내놨지만, 실제 일상 소비에 바로 쓸 수 있는 금액은 제한적이라는 평가를 받아왔다.


쿠팡은 개인정보 유출 사태 이후 보상으로 전 상품 5000원, 쿠팡이츠 5000원, 쿠팡트래블 2만원, 알럭스 2만원 등으로 구성된 구매 이용권을 제시했다. 쿠팡-

쿠팡은 개인정보 유출 사태 이후 보상으로 전 상품 5000원, 쿠팡이츠 5000원, 쿠팡트래블 2만원, 알럭스 2만원 등으로 구성된 구매 이용권을 제시했다. 쿠팡-

원본보기 아이콘

앞서 쿠팡은 전 상품 5000원, 쿠팡이츠 5000원, 쿠팡트래블 2만원, 알럭스 2만원 등으로 구성된 구매 이용권을 제시했다. 다만 일상적으로 활용도가 높은 전 상품·배달 서비스 금액은 상대적으로 적고, 여행·명품 등 특정 서비스에 한정된 이용권 비중이 크다는 지적을 받았다. 이에 비해 무신사의 경우 패션·신발 등 주력 카테고리에 혜택이 집중돼 실사용 가능성이 높다는 평가가 나온다.

특히 무신사는 이번 프로모션을 '보상'이나 '사과'가 아닌 새해 이벤트로 명확히 규정했다. 사고나 논란과 무관하게 제공되는 혜택인 만큼, 소비자 입장에서는 조건 없는 순수한 할인으로 받아들여진다.


일각에서는 무신사의 이번 행보가 경쟁사의 논란을 의식한 마케팅 전략이라는 분석도 나온다. 직접적인 언급은 없지만, 시기와 혜택 설계가 맞물리며 소비자들 사이에서 자연스럽게 비교가 이뤄지고 있다는 것이다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…호텔 뷔페 또 줄인상 "미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"로또 못 산다고요?" 대목 놓쳤다…새해 첫날 '발행 스톱'에 혼란

무신사 '쿠팡과는 다르다'…5만원 쿠폰팩 "그냥 드려요"

"18만원짜리 신라호텔 케이크, 재료 원가 3만원"

한국처럼 떡국 먹고 세뱃돈…일본의 1월 1일은

"부담 없이 고등어 구워 먹을까?" 샀는데 영수증 보고 '깜짝'

전설은 달랐다…버핏, 60년간 키운 수익률 '610만%'

美 압박 받는 베네수엘라, 미국인 구금…최소 5명 체포

새로운 이슈 보기