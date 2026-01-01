전설은 달랐다…60년간 키운 수익률 '610만%'

'오마하의 현인' 버핏, 현역서 퇴장

그레그 에이블 부회장, 신임 최고경영자 취임

버핏은 회장직 유지하며 경영 조언 역할

미국의 대표적 가치투자자이자 '오마하의 현인'으로 불려온 워런 버핏(95)이 버크셔 해서웨이의 최고경영자(CEO) 자리에서 물러나 60년에 걸친 경영 일선을 마무리했다.

워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장 2018년 미국 네브래스카주 오마하에 있는 버크셔 소유의 보르셰임스 보석상 밖에서 브리지 게임을 하던 중 체리 콜라 한 병을 열고 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

1일 외신에 따르면 버핏이 후계자로 낙점한 그레그 에이블(63) 부회장이 새해를 맞아 버크셔 해서웨이의 신임 CEO로 공식 취임했다. 버핏은 CEO직에서는 내려왔지만, 회장직은 유지하며 미국 네브래스카주 오마하 본사에 매일 출근해 경영 전반에 조언 역할을 이어갈 예정이다.

에이블 신임 CEO는 2000년 버크셔가 미드아메리칸 에너지를 인수하는 과정에서 그룹에 합류했다. 이후 에너지 부문을 중심으로 경영 능력을 인정받았고, 2018년부터는 보험을 제외한 핵심 사업을 총괄하는 부회장으로 활동해 왔다.

버핏은 지난해 5월 열린 연례 주주총회에서 2025년을 끝으로 CEO에서 물러나겠다는 계획을 깜짝 발표해 시장의 이목을 집중시킨 바 있다. 그의 마지막 근무일이었던 지난달 31일(현지시간) 버크셔 A주는 75만4800달러로 전일 대비 0.1% 하락했고, B주 역시 502.65달러로 0.2% 내렸다.

버핏이 경영권을 장악한 1965년 이후 버크셔 주식을 장기 보유해온 투자자들은 약 60년 동안 누적 기준 610만%에 달하는 수익을 거둔 것으로 추산된다. 이는 같은 기간 배당을 포함한 S&P500 지수 수익률을 크게 웃도는 성과다.

버크셔는 보험사 가이코, 철도기업 BNSF, 소비재 브랜드 데어리퀸 등 다양한 산업군의 기업을 거느린 거대 지주사로 성장했다. 지난해 9월 말 기준 현금 및 현금성 자산은 3817억달러, 주식 보유 자산은 2832억달러에 이른다. 주요 투자 종목으로는 애플, 아메리칸익스프레스, 뱅크오브아메리카, 코카콜라, 셰브런 등이 꼽힌다.

다만 버핏의 뒤를 이어 그룹 전체 투자 전략을 총괄할 책임자가 누가 될지는 아직 공개되지 않았다. 시장에서는 향후 포트폴리오 운용 체계 변화 여부에도 관심이 쏠리고 있다.

현재 버핏의 개인 자산은 블룸버그 억만장자 지수 기준 약 1500억달러로, 세계 부호 순위 10위권에 올라 있다. 그는 평생 축적한 부의 상당 부분을 기부하겠다는 뜻을 밝혀왔으며, 실제로 대규모 사회 환원을 실천해온 인물로도 평가받는다.

버핏이 CEO 자리에서 물러나면서 매년 투자자들의 필독서로 여겨졌던 그의 연례 주주서한 역시 더 이상 발간되지 않게 됐다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>