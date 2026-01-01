본문 바로가기
[속보]정청래 "김병기 의혹, 지난달 25일 윤리감찰 지시"

최호경기자

입력2026.01.01 13:41

수정2026.01.01 13:42

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
