'열심히 일할 맛 난다'…직원 1인당 '21억'씩 통 크게 쏜 회사

오픈AI, 직원 1인당 주식 21억원 보상

역대 빅테크 최고

연 매출 절반 가까이 주식보상 지출

챗GPT 개발사 오픈AI의 2025년 직원 1인당 평균 주식 보상이 150만 달러(약 21억6000만원)에 달하는 것으로 나타났다.

미국 월스트리트저널(WSJ)은 지난달 31일(현지시간) 오픈AI가 투자자에게 제공한 재무 자료를 분석한 결과, 이 같은 수치가 다른 거대 기술기업을 압도하는 역대 최고 수준이라고 전했다.

이는 인플레이션을 고려해 계산하더라도, 2000년 이후 상장한 주요 18개 거대 기술기업이 기업공개(IPO) 전년도에 직원들에게 제공한 주식 보상액의 34배에 달하는 수치다.

데이터 분석업체 에퀼라에 따르면 오픈AI는 연 매출의 절반 수준인 46.2%를 주식 보상으로 지급하고 있다.

알파벳(14.6%)이나 메타(5.9%)는 물론, 임직원들에게 주식을 지나치게 많이 제공해 기존 주주들의 지분을 희석한다는 비판을 받은 팔란티어(32.6%)를 상회한다.

WSJ는 오픈AI가 이처럼 높은 주식 보상을 제공하는 배경에 인공지능(AI) 경쟁에서 선두 지위를 유지하기 위해 인재 유출을 막으려는 목적이 있다고 분석했다.

오픈AI는 최근 직원들이 주식 보상을 받기 위해 최소 6개월을 근무해야 한다는 규정도 폐지했다. 주식 보상 규모는 점차 늘어나 2030년까지 매년 약 30억 달러(4조3000억원)씩 늘어날 것으로 전망된다.





