이진숙 "이 대통령, 밉보이면 잘라내…잘 보였으면 나도 유임됐을 것"

"대통령 정책에 잘했다 했으면 유임됐을 것"

"잘못된 건 지적해야…기관장 역할 했다 생각"

이진숙 전 방송통신위원장이 이재명 대통령의 인사 방식을 비판하고, 내년 6·3 지방선거에서 대구시장 출마 가능성을 시사했다.

30일 이 전 위원장은 채널A 라디오 '정치시그널'에 출연해 이혜훈 전 의원의 기획예산처 장관 후보자 지명과 관련해 "한마디로 정리하면 밉보이면 잘라내고, 활용 가치가 있겠다 싶으면 상대 진영에서도 발탁하는 게 이재명 대통령이 아닌가 생각한다"고 말했다.

이어 "저도 이재명 대통령이 첫 국무회의 들어와 그때까지 남아 있던 국무위원들과 악수했고 저를 보고도 상당히 반갑게 웃으면서 악수를 했다"며 "그때 제가 '설명할 필요가 없을 정도로 잘 된 관세 협상이었다'며 대통령 정책이 잘됐다고 했다면 저도 (송미령 농림축산식품부 장관처럼) 유임되지 않았을까 싶다"고 말했다.

그러면서 "그러나 잘못된 것은 잘못된 것이라고 지적은 해야 한다"며 "저는 국무위원은 아니지만, 국무회의 참석자, 기관장으로서 특히 이제 언론 정책을 총괄하는 그 기관의 기관장으로서 제가 마땅히 해야 했을 역할이었다고 생각한다"고 덧붙였다.

내년 지방선거 출마 여부를 묻는 질문에는 "저의 최우선 과제는 헌법재판소에 낸 (방송미디어통신위원회 설치법) 헌법소원과 가처분 심판을 해결하는 것"이라며 헌재 결정 이후 출마 여부를 고민하겠다고 밝혔다.

한편 이 전 위원장은 방송미디어통신위원회 설치법으로 인해 임기를 다 채우지 못하게 됐다며 평등권과 직업 선택의 자유를 침해당했다고 주장해왔다. 그는 지난 10월1일 해당 법률에 대해 헌법재판소에 헌법소원 심판을 청구하고 효력 정지 가처분 신청도 함께 제출한 상태다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



