[신년사]한승구 건설협회장 "안전, 최우선가치…제도적 기반 마련 집중"

한승구 대한건설협회 회장은 "현장의 안전은 어떤 상황에서도 결코 양보할 수 없는 최우선 가치"라며 "안전이 담보되지 않는 성장은 있을 수 없으며 적정 공사비와 공기 확보를 통한 제도적 기반 마련이 곧 건설안전의 출발점"이라고 말했다.

한 회장은 31일 낸 내년도 신년사에서 이같이 전하며 "발주자와 시공 주체의 책임 있는 안전관리, 근로자의 안전수칙 준수와 더불어 정부의 정책적 지원이 유기적으로 뒷받침될 때 안전은 현장의 일상으로 자리 잡을 것"이라고 강조했다. 올 한해 다양한 공사 현장에서 불거진 잦은 사고로 건설업을 바라보는 외부의 시각이 따가웠던 터라 현장의 안전의식을 고취하기 위한 의도로 풀이된다.

그는 "현장 안전에 대한 사회적 요구가 어느 때보다 높아지면서 건설산업 전반에 걸쳐 근본적인 체질 개선과 책임 있는 변화가 요구된다"며 "개별 산업의 문제가 아니라 국가 경제의 안정과 국민 삶의 질 전반과도 맞닿아 있는 중요한 과제"라고 지적했다.

이어 "경기회복을 위한 다양한 노력이 이어지는 가운데 주택공급 여건이 점차 정상화되고 민간투자 회복과 사회간접자본(SOC) 투자 확대가 맞물리며 건설시장이 서서히 안정을 찾아갈 것이란 기대도 커지고 있다"며 "이러한 흐름이 실질적인 성과로 이어지기 위해서는 무엇보다 현장 중심의 제도개선과 사회 전반의 공감대 형성이 중요하다"고 말했다.

적정 공사비·공기 정착을 위해 발주 단계부터 합리적으로 산정하고 검증할 수 있도록 관계 기관과 협력해 나가기로 했다. 중소 건설사 경영 여건을 개선하기 위해 순공사비 98% 미만 낙찰배제 확대, 과도한 선급금 지급 관행 개선, 관급자재 직접구매 제도의 합리적 운영 등 공공 계약제도 전반에 대해서도 개선할 방침이다.

한 회장은 "선진국에 비해 낮은 수준에 머물러 있는 건설산업의 노동생산성을 높이고 노동집약적이고 현장 의존적인 기존 산업 구조에서 벗어나기 위해 스마트 건설기술 관련 설계·시공 기준 정비와 전문 인력 양성에도 힘쓰겠다"며 "고령화가 진행되고 있는 건설 현장에 청년 인력이 자연스럽게 유입될 수 있도록 취업 지원과 인식 개선을 위한 노력도 병행해 나가겠다"고 말했다.





