영종하늘도시 84㎡ 4억원대 공공분양…1월19일 청약 시작

인천 영종하늘도시 A24블록 공공분양 단지 투시도.

한국토지주택공사(LH)가 인천 영종하늘도시 운남동 '인천영종 A24블록' 365가구를 일반 분양한다고 31일 밝혔다. 전용면적 84㎡ 기준 평균 4억원대(3.3㎡당 1323만원)이며, 전매제한 3년만 적용되고 실거주 의무는 없다. 청약은 내년 1월 19일 시작된다. 입주는 2028년 12월 예정이다.

총 641가구 중 사전청약 276가구를 제외한 365가구가 일반분양분이다. 사전청약 당첨자가 본청약 자격(무주택세대구성원)을 충족하지 못하면 일반분양 물량은 늘어난다. 면적별로는 74㎡ 180가구, 84㎡ 461가구다.

사전청약 당첨자 접수를 먼저 받고, 이후 본청약(일반청약) 대상자순으로 진행한다. 당첨자 발표는 내년 2월 5일이며, 계약은 4월 중 체결될 예정이다.

인천영종 A24블록은 우수한 교통망과 교육 환경을 갖춘 핵심 입지로 평가받는다. 기존 영종대교와 인천대교에 더해 내년 1월 제3연륙교가 개통되면 청라국제도시 접근성이 개선된다. 인천국제공항 5단계 개발사업과 GTX-D·E 노선 추진 등 다양한 교통 호재가 예정되어 있다.

단지 반경 2㎞ 내에는 인천하늘고, 인천과학고, 인천국제고 등이 밀집해 교육 인프라도 탄탄하다.

실제 주택 내부를 확인할 수 있는 견본주택은 인천 서구 청라동 LH 영종주택전시관에 마련됐다. 전시관은 내년 1월 9일부터 사전청약 당첨자를 대상으로 우선 공개한다. 분양 홈페이지를 통한 온라인 관람도 가능하다.

인천영종 A24블록 본청약 공급 일정.

상세한 내용은 LH 청약플러스에 게시된 공고문을 확인하거나 전용 상담 번호를 통해 문의할 수 있다.

LH 관계자는 "인천영종 A24 블록은 명문 학군지 강점과 다양한 개발 호재를 갖춘 단지"라며 "영종하늘도시의 완성된 인프라를 누리면서도 합리적인 가격에 내 집을 마련할 기회인 만큼 실수요자들의 많은 관심을 바란다"라고 말했다.





최서윤 기자



