세곡6단지에 공동주택 206가구 공급 확정…지구개발 마무리[부동산AtoZ]

이정윤기자

입력2025.12.31 10:00

세곡국민임대지구 내 마지막 공공주택용지
2028년 준공 목표…지상 최대 12층 규모

세곡 국민임대주택지구 6단지 주택건설사업계획 조감도. 서울시

강남 세곡 국민임대주택지구의 마지막 공공주택용지 세곡6단지에 신혼부부를 위한 미리내집 등 총 206가구가 공급된다.


서울시는 제5차 공공주택통합심의위원회에서 세곡동 192 일원의 '세곡 국민임대주택지구 6단지 주택건설사업계획변경(안)'을 조건부 가결 처리했다고 31일 밝혔다. 이번 결정으로 세곡 국민임대주택지구 내 마지막 사업지에 공공주택 공급이 완료됐다.

세곡6단지는 대지면적 9574.30㎡에 지하 2층에서 지상 최대 12층 규모로 조성된다. 주택은 동별로 다양한 평면과 평형(전용면적 47·51·84㎡)으로 구성됐다. 임대와 분양을 혼합 배치해 소셜믹스를 통한 사회통합을 도모한다. 미리내집 99가구와 공공분양 107가구 등 총 206가구가 공급된다.


시는 테라스형 커뮤니티, 스텝형 주동 디자인 등을 활용해 세곡천 자연풍경과 조화를 이루는 입체적 스카이라인을 조성하고 열린 배치를 구현한다는 계획이다. 또 세곡천에 마주한 각 동 1층과 지하층에 도서관, 웰컴 라운지, 경로당, 운동시설 등 커뮤니티를 집중 배치해 세곡천을 중심으로 지역과의 소통도 강화한다. 내년 상반기 주택건설 사업계획변경승인을 거쳐 하반기 착공, 2028년 준공을 목표로 한다.


시는 "이번 심의 통과로 세곡6단지 주택건설사업이 본격화되면서 지구 내 공공주택 공급이 마무리되면 세곡천 등 주변 풍경과 조화를 이루는 주택단지로 주거 안정과 지역 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다"고 전했다.




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
