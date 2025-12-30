본문 바로가기
김해 주차장서 기어 후진에 넣고 내린 50대, 차에 깔려 숨져

영남취재본부 이세령기자

입력2025.12.30 16:57

주차장 자료 사진. 픽사베이

주차장 자료 사진. 픽사베이

주차장에서 기어를 후진 상태에 두고 차에서 내린 50대 여성이 자신의 차에 깔려 숨졌다.


30일 김해중부경찰서에 따르면 지난 29일 오후 3시 42분께 경남 김해시 삼정동의 한 아파트 주차장에서 50대 여성 A 씨가 자신의 스포츠유틸리티(SUV) 차량에 깔렸다.

이 사고로 A 씨는 급히 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.


당시 A 씨의 차량은 기어가 후진에 놓여 있었고 차량이 뒤로 밀리며 주차 방지턱(스토퍼)에 걸린 채 멈춘 상태였다.


그러나 A 씨가 짐을 내리려 트렁크를 여는 과정에서 차량 뒷바퀴가 방지턱을 넘어가며 A 씨를 덮친 것으로 조사됐다.

경찰은 현장 주변 폐쇄회로(CC)TV를 확인하고 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
