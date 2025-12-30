본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

(주)해소·셀러원, 지역 소외계층에 인테리어 소품 기탁

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.30 15:30

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1억 1천300만원 상당…희망2026나눔캠페인 동참

㈜해소·㈜셀러원이 지역사회 소외계층을 위해 1억 1,300만 원 상당의 인테리어 소품을 기탁했다. 광주사회복지공동모금회 제공

㈜해소·㈜셀러원이 지역사회 소외계층을 위해 1억 1,300만 원 상당의 인테리어 소품을 기탁했다. 광주사회복지공동모금회 제공

AD
원본보기 아이콘

광주사회복지공동모금회(이하 광주사랑의열매)는 ㈜해소·㈜셀러원이 지역사회 소외계층을 위해 1억 1,300만 원 상당의 인테리어 소품을 기탁하며 '희망 2026 나눔 캠페인'에 동참했다고 30일 밝혔다.


전달식에는 박초희 주식회사 해소 대표와 박문용 주식회사 셀러원 대표, 박흥철 광주사랑의열매 사무처장, 김갑주 광주광역시사회복지협의회 사무처장을 비롯한 관계자들이 참석했다.

기탁된 인테리어 소품은 총 3,072점으로 구성됐으며, 광주시사회복지협의회를 통해 광주 지역 저소득층 가정에 전달될 예정이다.


박초희 해소 대표는 "광주 지역 취약계층을 위한 나눔에 동참하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.


박문용 셀러원 대표는 "어려운 경제 여건 속에서도 소외계층을 돕는데 보탬이 되고자 기탁을 결정했다"며 "이번 나눔이 이웃들의 생활에 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 부활 대신 선택한 '이 나라' "초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

둘 중 한 명은 거짓말 하고 있고, 트럼프는 매우 화났다

"돈 놀리면 벼락거지"…부동산 막히자 '이것' 쓸어 담았다

'보디빌더 사진만 가득' 얼굴 화끈…"이게 왜 자꾸 떠?" '알고리즘 리셋' 하는 MZ들

"젊을 때 애 낳을걸 너무 후회돼"…병원서 오열한 여성들, 알고보니

"팔짱 끼면 사귀는건가요"…돌싱 남녀, '호감 신호' 차이

라면은 후루룩, 화장품은 쓸어담기…외국인 일상 된 이곳

국힘 당무감사위 "당원게시판 문제, 한동훈 관리 책임 확인"

새로운 이슈 보기