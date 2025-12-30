포항시, ‘철강’ 너머 ‘에너지’로… 국가에너지 복합기지 구축 청사진 제시

경북도와 영일만항 복합기지 구축 기본구상 용역 최종보고회 개최



탄소중립·에너지 전환 대응… 동해안 에너지 거점 항만 육성 목표

바다는 더 이상 풍경이 아니라, 국가 전략의 전면에 섰다.

포항시는 경북도와 30일 중회의실에서 영일만항을 청정에너지 생산·저장·공급 거점으로 육성하기 위한 '국가에너지 복합기지 구축 기본구상' 용역 최종보고회를 열고 단계별 추진 전략을 제시했다.

시는 이 같은 단계별 전략을 통해 영일만항을 단순 물류 항만이 아닌, 에너지 생산-저장-활용-공급 기능이 융합된 복합 에너지 항만으로 육성해 나갈 계획이다.

이날 보고회에는 포항시·경북도 관계 부서 공무원과 학계, 연구기관과 관련 기업 관계자 등 15명이 참석해 용역 최종 결과를 공유하고 향후 추진 방향에 대해 논의했다.

이번 기본구상은 탄소중립과 신재생에너지 확대 등 국가 에너지 전환 정책에 대응하고, 영일만항의 기능 전환과 고도화를 통해 새로운 성장동력을 확보하기 위해 마련했다.

포항시는 영일만항을 청정에너지 수출입과 생산·저장·공급 기능을 갖춘 국가에너지 거점으로 육성한다는 목표로 지난 1월부터 12월까지 기본구상 수립 용역을 추진해 영일만항을 중심으로 한 에너지 복합기지 조성의 큰 틀을 마련했다.

단기적으로는 해상풍력 지원 항만과 배후단지 조성, 수소·암모니아 도입 등 청정에너지 중심의 탄소중립 거점 항만 구축을, 장기적으로는 석유·천연가스 등 에너지 자원 처리·공급을 위한 자원개발 거점 항만조성을 단계적으로 추진할 계획이다.

또 이번 기본구상 수립을 계기로 영일만항 확장 개발과 연계한 실행 과제를 구체화하고, 전국 항만 기본계획 등 관련 국가계획 반영을 위한 후속 절차와 정책 대응을 본격 추진할 방침이다.

김정표 일자리경제국장은 "영일만항 에너지 복합기지 구축은 포항이 동해안 에너지 공급망의 핵심 거점이자 국가에너지 전략을 실현하는 중심 도시로 도약하는 전환점이 될 것"이라며 "향후 전국 항만 기본계획 반영과 국가 재정사업, 공모사업 유치를 위해 관계부처와 지속적으로 협의하고, 민·관 협력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

시는 이번 기본구상이 영일만항의 미래 기능 전환 방향을 제시하는 출발점인 만큼, 향후 국가에너지와 항만 정책을 연계한 실질적인 사업화에 역량을 집중하고, 용역 결과를 토대로 에너지 전문가 워킹그룹 운영을 통해 관계기관과 전문가 의견을 지속적으로 반영해 사업의 완성도를 높여 나갈 방침이다.





