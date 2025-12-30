우미건설, 신임 대표이사에 곽수윤 사장 선임

김영길·김성철과 3인 각자대표

곽수윤 우미건설 대표이사 사장. 우미건설 AD 원본보기 아이콘

우미건설이 신임 대표이사에 곽수윤 사장을 선임했다고 30일 밝혔다. 배영한 전임 대표이사는 상근고문으로 물러난다.

곽 대표는 서울대 건축학과를 졸업하고 1992년 대림산업(현 DL이앤씨)에 입사해 경영혁신본부장, 주택건축사업본부장 등을 지냈다. 지난해 우미건설에 고문으로 합류했다.

곽 대표는 내년 경영 방침을 '핵심 역량 고도화를 통한 지속 가능한 성장 체제 확립'으로 정하고 인공지능·데이터 기반 업무 혁신에 주력할 계획이다.

배영한 전임 대표는 2017년 고문으로 입사한 뒤 2020년부터 대표이사를 맡아왔다.

우미건설은 곽 대표와 김영길·김성철 대표 등 3인 각자대표 체제로 운영된다. 1982년 설립된 우미건설은 시행·시공·관리·투자 등 부동산 전 분야에서 사업을 영위하고 있으며 아파트 브랜드 '린(Lynn)'을 보유하고 있다.

우미건설 관계자는 "이번 대표이사 세대교체를 통해 미래지향적인 성장 모델을 연구하고, 지속 가능한 경영 환경을 마련하겠다"며 "고객 꿈과 행복을 위해 더 나은 공간 가치를 창조하는 선도적인 일류 종합부동산회사로 도약하겠다"고 말했다.





