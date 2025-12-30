박나래 대신 사과한 전현무…"송구스럽다 '나혼산' 달라질 것"

전현무, 수상 소감 통해 사과 전해

MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'의 일부 출연진이 불법 의료 시술 의혹을 받은 가운데 방송인 전현무가 이번 논란에 대해 사과했다.

30일 방송인 전현무가 '2025 MBC 방송연예대상'에서 올해의 예능인상 수상자로 무대에 올라 '나혼자산다' 출연진들의 불법 시술 의혹에 대해 사과했다. MBC 방송연예대상 AD 원본보기 아이콘

전현무는 29일 서울 마포구 상암동 MBC 공개홀에서 열린 '2025 MBC 방송연예대상'에서 올해의 예능인상 수상자로 무대에 올라 "오늘 축제 분위기로 진행하고 있지만 이렇게 마음이 무겁고 송구스러운 마음으로 참석한 것은 처음"이라고 말했다.

이어 "매년 저희 '나 혼자 산다'를 '한국인이 가장 사랑하는 예능프로그램'으로 뽑아주신 시청자분들의 많은 성원과 응원이 있었다"며 "저를 포함해 기대에 못 미치는 모습을 보여드린 것 같아 이 상이 마냥 기쁘게만 느껴지진 않는다"고 했다.

전현무는 "다시 얘기할 기회가 없을 것 같아 이 자리를 빌려 여러분께 송구하다는 말씀드린다. 죄송하다"고 사과했다. 그는 "이 상은 제가 잘해서라기보다는 '앞으로 잘 좀 하라'는 뜻으로 받아들이겠다"며 "2026년에는 좀 더 여러분을 흐뭇하게 해드릴 수 있는, 모든 면에서 눈살 찌푸려지지 않는 예능이 되도록 하겠다"고 강조했다.

아울러 "많이 힘든 상황에서 고생하는 우리 제작진, 사랑하고 미안하다"며 "2026년 '나 혼자 산다'는 '새롭게 하기' 프로젝트를 진행한다. 앞으로 달라진 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

앞서 '나 혼자 산다' 출연자인 방송인 박나래를 시작으로 그룹 '샤이니' 키 등은 이른바 '주사 이모'에게 불법 의료 시술을 받았다는 의혹에 휩싸인 후 '나 혼자 산다'에서 하차했다.

전현무 역시 2016년 1월 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서 공개된 차 안에서 링거를 맞고 있는 사진이 다시 재조명되면서 논란이 됐다.

이와 관련 전현무 소속사 측은 적법한 의료행위였다는 입장을 밝혔다. 지난 19일 전현무 소속사 SM C&C가 공개한 2016년 진료기록부를 보면 전현무는 같은 해 1월14일과 20일, 26일 세 차례 병원에서 진료받았다. 진료기록부에 적힌 상병엔 기관지염, 만성 후두염, 급성 편도염, 위염 등이 적혔다.





윤슬기 기자



