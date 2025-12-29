선거 앞두고 '당비 대납' 의혹… 윤병태 "근거 없는 공작"

"어떠한 불법 행위도 관여한 적 없어"

악의적 허위 보도엔 법적 대응 검토

윤병태 전남 나주시장이 최근 특정 인터넷 매체를 중심으로 제기된 '당비 대납' 의혹 보도와 관련, "권리당원 모집이나 당비 대납 등 그 어떤 불법 행위에도 관여한 사실이 없다"고 해명했다.

윤 시장은 29일 입장문을 통해 "SNS 등을 중심으로 논란이 되고있는 이번 사안은 저와 전혀 무관하며, 해당 내용에 대해 전혀 알지도 못한다"며 "지방선거를 앞둔 시점에서 확인되지 않은 주장과 추측이 자의적으로 해석돼 정치적 논란으로 확산하고 있는데 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.

윤 시장은 해당 의혹에 대해 '선거관리위원회'와 '사법당국'의 철저한 사실 확인이 필요하단 입장이다. 또 그에 상응하는 "엄중한 조치가 이뤄져야 한다"는 부연도 내놨다.

특히 윤 시장은 악의적인 허위·과장 보도와 허위사실 유포에 대해선 강경 대응 방침을 분명히 했다.

그는 "허위 사실을 확대·재생산해 명예를 훼손하거나 지방선거를 방해하는 행위에 대해서는 손해배상 청구를 포함한 민·형사상 모든 법적 책임을 끝까지 묻겠다"고 강조했다.

윤 시장은 "사실에 근거하지 않은 의혹 제기로 시정이 흔들려서는 안 된다"며 "흔들림 없는 시정 운영으로 시민 신뢰에 보답하겠다"고 밝혔다.

또 "근거 없는 정치적 논란에 휩쓸리지 않고 시정에 전념하겠다"며 "인공태양으로 불리는 핵융합 연구시설 건립 등 나주의 미래 100년을 준비하는 핵심 사업과 최근 확산하고 있는 고병원성 조류인플루엔자 대응 등 시민 안전과 직결된 현안에 모든 역량을 집중하겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



