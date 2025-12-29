UNIST, 개교 이래 최대 38명 ‘교수 통합채용’… AI 초격차 향한 학과 장벽 허문 승부수

전학과 모집에 1150명 지원, 연구체질 개선·산학실증 본격



AI단과대 신설로 신산업 견인… AI G3·부울경 정책 거점화

인공지능(AI) 초격차 경쟁에서 선제적 인재 전쟁에 나섰다.

UNIST(총장 박종래)가 2025년 1·2차 통합채용으로 전임교원 38명을 확충했다. 개교 이래 최대 규모다.

지원자는 총 1150명으로 비수도권 여건에서도 국내외 연구자가 대거 몰렸다. UNIST는 우수 인재 확충을 동남권 산업 혁신과 국가 AI 경쟁력 강화 계기로 삼겠다고 전했다.

이번 채용은 정부의 부·울·경(부산·울산·경남) 초광역 협력 흐름과 지원 정책과 맞물렸다. 지역에서 UNIST 역할이 커지면서 인력 보강 필요도 커진 것이다.

UNIST는 제조 AI를 비롯한 첨단 산업 분야 기술혁신과 인재 양성을 선도하겠다는 목표를 내세웠다. 학과 단위로 나눠 뽑던 방식을 바꾸고, 전 학과·전 분야를 동시에 모집하는 일괄 공모를 단행했다.

통합채용은 학문 간 경계를 낮추는 데 초점을 뒀다. 융합형 교수진을 갖추고 연구 역량을 끌어올리려는 판단이다. 여러 전공을 모아 연구 주제도 넓히겠다는 전략이다. UNIST는 이를 '연구 체질 전환' 계기로 제시했다.

채용 핵심은 인공지능(AI) 분야 신진연구자 확보다. 정부가 내세운 'AI 3대 강국(G3) 도약' 기조에 맞춰, 미래 AI 연구를 주도할 인재를 우선 배치했다.

AI 원천 기술부터 응용까지 이르는 전주기적 연구 체계를 세우고, 산업 현장에서 성과로 이어질 수 있는 연구 역량을 키운다는 계획이다.

국제적으로 인정받는 연구자 영입도 함께 진행했다. 미국 주요 주립대학에서 부학장을 역임한 석학도 합류했다. UNIST는 신진 연구자와 세계적 석학이 함께 성장하는 글로벌 연구 환경이 갖춰져 학문 후속 세대 양성 기반도 확장될 것으로 기대된다.

채용이 확정된 신규 전임교원 38명은 연구 분야 특성에 따라 다음과 같이 구성했다.

UNIST는 지역 산업의 AI 전환을 전문적으로 뒷받침하기 위해 노바투스대학원을 올해 신설했다. AI 단과대학 설립도 준비하고 있다. 연구 성과가 산업 현장으로 이어지고, 다시 교육으로 연결되는 선순환 체계를 구축해 동남권 산업 혁신의 실질적 교두보가 되겠다는 구상이다.

박종래 총장은 "이번 통합채용은 각 학과와 기관 발전 방향은 물론, 국가와 지역이 요구하는 역할을 함께 고려해 우수 인재를 전략적으로 확보한 결과"라며 "UNIST가 세계 초일류 과학기술 선도 대학으로서 지역 산업 부흥과 국가 AI 경쟁력 강화를 동시에 견인하겠다"고 말했다.

이번 대규모 교원 확충을 계기로 융합연구가 활성화될 것으로 전망된다. UNIST는 제조 AI 등 첨단 산업 분야에서 연구와 교육의 연계를 고도화하는 동시에, 울산·경주·포항·경남·부산이 연결된 '펜타곤' 권역의 산업 AI 전환을 이끄는 연구 거점으로 자리매김한다는 방침이다.





