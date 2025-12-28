광주 서구 광신대교 옆 보행로 붕괴…인명피해 없어

28일 낮 12시 10분께 광주 서구 덕흥동 광신대교 옆 보행교가 무너진 채 발견돼 통행이 통제되고 있다. 독자 제공 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

광주 서구 광신대교 옆 보행로가 연결 램프가 파손되면서 무너졌다.

28일 오전 11시 48분께 광주 서구 덕흥동 광신대교 옆 보행로가 무너졌다는 신고가 접수됐다. 사고 당시 보행로를 건너던 시민은 없어 인명 피해는 발생하지 않았다.

무너진 구간은 보행로를 잇는 연결 램프가 파손된 것으로 추정된다.

해당 보행로는 2012년 국토교통부 4대강 사업의 일환으로 조성됐으며 광신대교와 연결돼 있다.

서구 등 지자체는 안전사고 예방을 위해 해당 구간을 통행 제한하고 인근 덕흥파크골프장을 잠시 휴장하기로 했다.

광주시는 붕괴 원인을 파악할 방침이다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



