국민의힘, 최고위 열고 이혜훈 '제명'…"해당 행위"

이관주기자

입력2025.12.28 18:07

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

당내 비난 목소리 쏟아져

국민의힘은 28일 이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 발탁된 자당 소속 이혜훈 전 의원을 제명했다.


국민의힘은 보도자료를 통해 "오늘 오후 최고위원회의를 개최해 당헌·당규에 따라 이 전 의원에 대한 제명과 당직자로서 행한 모든 당무 행위 일체를 취소하는 안건을 의결했다"고 밝혔다.

그러면서 "이 전 의원은 당협위원장 신분으로 이재명 정부의 국무위원 임명에 동의해 현 정권에 부역하는 행위를 자처함으로써 지방선거를 불과 6개월 남기고 국민과 당원을 배신하는 사상 최악의 해당 행위를 했다"고 덧붙였다.


또 "국무위원 내정 사실을 밝히지 않은 채 선출직 공직자 평가를 실시하는 등 당무 행위를 지속함으로써 정상적인 판단을 할 수 있는 자라면 도저히 할 수 없는 행태로 당의 질서를 어지럽히고 당무 운영을 고의적으로 방해했다"고도 했다.


당내 후폭풍도 거세게 불고 있다. 배현진 의원은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "국민의힘의 전략적 요충지이자 강세 지역인 서울 서초갑에서 3선을 지낸 전직 중진의원이자 현직 중·성동을 당협위원장이 탈당계조차 내지 않고 이재명 정부에 합류하는 것은 정치적 도의를 넘어선 명백한 배신행위"라고 비난했다.

같은 당 주진우 의원은 이 전 의원이 당원협의회 명의로 내건 '민주당의 내란 선동에 대한민국이 무너지고 있습니다'라고 적힌 현수막 사진을 게시하고 "보수의 변절은 유죄, 이혜훈 검증 착수"라고 적었다. 한동훈 전 대표는 "'계엄 옹호, 윤 어게인'하는 사람을 핵심 장관으로 지명하는 이재명 정권, 도대체 정체가 뭡니까"라는 글을 올렸다.





이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr
