'1년 유급으로 軍 체험' 도입하는 英…'병력 부족' 해결책 될까

이관주기자

입력2025.12.28 17:04

병력 부족에 시달리는 영국이 25세 미만 청년을 대상으로 1년간 유급으로 군 생활을 체험하는 프로그램을 도입하기로 해 눈길을 끌고 있다.


영국군 자료사진. 연합뉴스

CNN 등에 따르면 27일(현지시간) 영국 정부는 내년 3월부터 '군 기초 훈련 프로그램'(Armed Forces Foundation Scheme)을 도입한다고 발표했다. 해당 프로그램은 고등학교 졸업 후 대학에 진학하지 않고 1년간 진로를 탐색하거나 자기 계발을 위해 '갭 이어'(gap year)를 갖기로 한 청년을 대상으로 한다.

참가자들은 1년간 육·해·공군에서 복무하며 기초훈련을 받게 된다. 실제 작전에는 투입되지 않을 예정이며, 공학·공급망 관리 등 민간에서 활용할 수 있는 기술을 배우고 문제해결과 팀워크·리더십 등 맞춤형 훈련을 받을 수 있다고 영국 정부는 소개했다. 영국 정부는 초기 약 150명을 모집해 운용한 뒤 1000명 이상으로 확대해 나갈 계획이다.


이 같은 프로그램 도입 배경에는 고질적인 영국의 병력 부족 문제가 있다고 CNN은 분석했다. 영국은 1960년 이후 모병제를 운용하고 있는데, 최근 10년간 연간 모병 인원 목표를 달성하지 못했다. 존 힐리 영국 국방장관은 "젊은이들에게 군이 제공하는 기술과 훈련을 경험할 기회를 제공하고 국방의 새로운 시대를 열 것"이라고 강조했다.




이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr
