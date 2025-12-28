부산시, '한파' 긴급 점검… "취약계층 안전 집중"

순찰 강화, 응급잠자리·구호방 안내



현장 상담 통한 보호연계 집중 추진

부산시가 한파를 맞아 긴급 상황 점검에 들어갔다.

부산시는 지난 26일 한파 특보에 따른 기온 급강하에 대비해 거리 노숙인과 장애인 등 취약계층 보호를 위한 현장 점검을 했다고 28일 알렸다.

이번 점검은 연말 강력 한파로 인한 인명 피해를 막기 위한 조치로 시 관계자들이 직접 현장을 찾아 한파 대응 체계를 살폈다. 지난 11월 기준 부산지역 취약계층은 독거노인 24만7665명, 노숙인 633명, 쪽방주민 936명, 중증장애인 6만4861명 등 모두 31만4095명으로 집계됐다.

시는 먼저 노숙인종합지원센터를 방문해 응급잠자리 운영 상황과 쉼터 운영 실태, 급식 제공 현황 등을 점검했다. 현재 시는 노숙인종합지원센터 3곳과 쪽방상담소 2곳을 쉼터로 운영 중이며 부산희망드림센터에서는 휴일 없이 하루 2차례 무료 급식을 제공하고 있다.

부산시 관계자가 노숙인종합지원센터에서 한파 대응 실태를 점검하고 있다. AD 원본보기 아이콘

장애인과 노인 시설에 대한 점검도 이어졌다. 장애인 거주시설과 장애인복지관, 독거노인지원센터와 노인복지관을 찾아 난방시설 작동 여부와 동절기 안전관리 실태, 종사자 비상 대응체계를 확인하고 현장의 애로사항을 들었다. 시는 장애인 거주시설을 중심으로 난방·전기·수도 등 필수 시설 점검을 강화하고 한파 시 응급 상황에 즉각 대응할 수 있도록 비상 연락체계 유지를 당부했다. 독거노인과 취약 노인을 대상으로 한 돌봄 서비스와 무료급식 운영 상황도 함께 점검했다.

특히 이번 한파 기간에는 거리 노숙인 보호를 강화한다. 순찰을 늘리고 응급잠자리와 구호방을 적극 안내하고 현장 상담을 통해 보호 연계를 추진한다. 이를 위해 시는 시·구군과 경찰, 소방, 노숙인 시설 관계자 등이 참여하는 공동대응반과 현장대응 전담팀을 운영하고 있다. 전담팀은 올해 11월부터 내년 3월까지 5개월간 운영된다.

겨울철 응급 상황에 대비해 응급잠자리는 연중 운영하고 인근 숙박업소와 연계한 응급구호방과 함께 고시원 월세와 교통비 등 임시 주거비도 최대 3개월까지 지원하고 있다.

정태기 시 사회복지국장은 "연말 한파로 취약계층이 어려움을 겪지 않도록 현장 중심의 보호체계를 점검했다"며 "취약계층이 안전하게 겨울을 날 수 있도록 한파 대응에 끝까지 힘쓰겠다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>