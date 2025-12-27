본문 바로가기
사회
'쾅쾅쾅쾅' 후진 중 포르쉐·BMW 들이받아…차주 '급발진' 주장

구나리기자

입력2025.12.27 19:47

시계아이콘00분 23초 소요
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

사고기록장치 등 분석할 예정

아파트 지하 주차장에서 후진하던 벤츠 승용차가 주차된 차량 5대를 잇달아 들이받는 사고가 발생했다.


창원시 성산구 용호동의 한 아파트 지하주차장 사고 현장. 창원소방본부

25일 오후 8시께 경남 창원시 성산구 용호동 한 아파트 지하 주차장에서 50대 A씨가 몰던 벤츠 승용차가 후진하던 중 주차된 차량 5대를 들이받았다. 이 사고로 운전자 A씨가 경상을 입어 병원으로 이송됐다. 아울러 A씨 차를 포함해 포르쉐 2대와 BMW 1대, 제네시스 1대가 파손됐다. 경찰은 사고 피해 금액이 최대 4억 원에 달할 것으로 보고 있다.

사고 당시 A씨는 주차하기 위해 후진하다 주차 방지턱을 넘은 뒤 계속 차들을 들이받은 것으로 알려졌다. 운전자 A씨는 음주나 무면허 상태는 아니었으며, 급발진을 주장하는 것으로 전해졌다.


경찰은 사고기록장치(EDR)와 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석하는 등 정확한 사고 경위를 조사할 전망이다.




구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr
