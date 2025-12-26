본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

[인사]iM금융지주

오규민기자

입력2025.12.26 18:40

시계아이콘02분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

iM금융지주

<부사장 재선임>

▶그룹재무총괄 천병규


<전무 승진>

▶준법감시인 이유정 ▶그룹가치경영총괄 신용필 ▶ESG전략경영연구소장 겸 이사회사무국장 이창영

<전무 신규>

▶그룹전략총괄 엄중석


<상무 신규>

▶경영지원실장 김용


<부점장급 이동>

▶ESG전략경영연구소 부장 김성곤 ▶준법지원부 부장 박은주

<신규임용 부점장>

▶이사회사무국 부장 이희언


<3급 승격>

▶피플&컬처부 매니저 조재훈


◆iM뱅크

<부행장 재선임>

▶수도권그룹장 김기만


<부행장 승진>

▶기관영업그룹장 최상수


<부행장보 재선임>

▶CISO 이광원


<부행장보 승진>

▶투자금융그룹장 신성우


<상무 신규>

▶준법감시인 이봉주 ▶영업지원그룹장 이제태 ▶여신그룹장 류희장 ▶마케팅그룹장 오현석 ▶경영전략그룹장 신수환


<본부장급 이동>

▶경북2본부 본부장 김상헌 ▶여신정책부 본부장겸여신정책부장 박수창 ▶대구3본부 본부장 박찬성 ▶채널전략부 본부장겸채널전략부장 서문호 ▶경북1본부 본부장 안형준 ▶수도권본부 본부장겸PRM본부장 유창호 ▶대구2본부 본부장 이성철 ▶대구1본부 본부장 이우혁 ▶기관영업본부 본부장겸기관사업부장 이준혁 ▶부울경본부 본부장 전찬호


<부점장급 이동>

▶수성구청지점 지점장 고경미 ▶제2본점영업부 부장 권영훈 ▶월성동지점 지점장 권용걸 ▶여신심사1부 수석심사역(부장대우) 김교태 ▶반야월지점 지점장 김동환 ▶봉곡지점 지점장 김영조 ▶포항중앙지점 지점장 김위숙 ▶시지지점 지점장 김재봉 ▶ICT금융부 부장 김정훈 ▶강서지점 지점장 김종경 ▶성남영업부 부장 김준석 ▶상해지점 지점장 김철영 ▶외동공단지점 지점장 김판건 ▶ICT기획부 부장 김형진 ▶성서3단지영업부 부장 남경헌 ▶광장지점 지점장 남성원 ▶중구청지점 지점장 류덕진 ▶신월성지점 지점장 마경미 ▶WM사업부 부장 문희웅 ▶신평지점 지점장 박정아 ▶ICT개발부 부장 박주영 ▶수원금융센터 센터장 박주한 ▶성서영업부 부장 박창수 ▶화성금융센터 센터장 방진욱 ▶수신기획부 부장 서창호 ▶봉덕동지점 지점장 송명일 ▶신암금융센터 센터장 신진광 ▶금융소비자보호부 부장 안상덕 ▶본점영업부 기업지점장 안재흥 ▶부산영업부 부장 안중근 ▶여신심사2부 수석심사역(부장대우) 양성욱 ▶대신동지점 지점장 유영호 ▶총무부 부장 윤석진 ▶평택금융센터 센터장 윤영식 ▶죽전지점 지점장 윤장한 ▶여신심사1부 부장 이기찬 ▶만촌역지점 지점장 이득만 ▶세천지점 지점장 이명진 ▶칠곡지점 지점장 이민 ▶동서변지점 지점장 이병직 ▶성서공단영업부 부장 이병휘 ▶두호동지점 지점장 이세희 ▶동구청지점 지점장 이승우 ▶영천영업부 부장 이승한 ▶디지털기획부 부장 이정일 ▶성주지점 지점장 이창기 ▶파동지점 지점장 이창용 ▶삼덕영업부 부장 이창재 ▶대명동지점 지점장 이현석 ▶자금세탁방지부 부장 임재훈 ▶여신감리부 부장 임정혁 ▶중동지점 지점장 장수녕 ▶3공단영업부 부장 장용호 ▶왜관지점 지점장 장재필 ▶정평동지점 지점장 장지은 ▶디지털상담부 부장 장현영 ▶덕산지점 지점장 전용진 ▶대이동지점 지점장 전정열 ▶화원지점 지점장 전종수 ▶대구국가산단지점 지점장 전진수 ▶동성로지점 지점장 정경애 ▶학정로지점 지점장 정운우 ▶비서실 실장 정진욱 ▶전략기획부 부장 정해영 ▶노변지점 지점장 정희 ▶리스크관리부 부장겸신용모형부장 제갈대은 ▶하양지점 지점장 조상인 ▶서울영업부 부장 차찬호 ▶준법감시부 부장 차현우 ▶왜관공단영업부 부장 천명훈 ▶범어금융센터 금융지점장(PrivateBanker) 최수정 ▶영남대지점 지점장 최형석 ▶지산지점 지점장 한무희 ▶이현공단영업부 부장 홍종규 ▶성서영업부 기업지점장 황인배


<신규임용 부점장>

▶포항영업부 기업지점장 강승흠 ▶서울영업부 기업지점장 고민석 ▶본점PB센터 금융지점장(PrivateBanker) 길선경 ▶구미영업부 기업지점장 김교찬 ▶글로벌사업부 부장 김민수 ▶수도권본부 금융지점장 김보하 ▶팔달영업부 기업지점장 김봉구 ▶이현공단영업부 기업지점장 김성익 ▶고령지점 지점장 김세준 ▶성남영업부 기업지점장 김재현 ▶유통단지영업부 기업지점장 김종봉 ▶시청영업부 대구시산격청사점 금융지점장 김진식 ▶팔달영업부 기업지점장 김진일 ▶내당동지점 지점장 김태성 ▶부산영업부 부산동부점 금융지점장 김현정 ▶중산지점 지점장 마경진 ▶용산동지점 지점장 문상희 ▶여신관리부 부장 박동복 ▶사상공단영업부 기업지점장 박민석 ▶왜관공단영업부 기업지점장 박정애 ▶수도권본부 금융지점장 배규희 ▶본점PB센터 금융지점장(PrivateBanker) 배정호 ▶김천지점 지점장 석은삼 ▶성서공단영업부 기업지점장 손종득 ▶호치민지점 지점장 오정삼 ▶경산영업부 사동점 금융지점장 우상호 ▶태전동지점 금호사수점 금융지점장 윤경옥 ▶양산지점 지점장 윤정남 ▶구미영업부 구미시청점 금융지점장 이시욱 ▶여신감리부 팀장(부장대우) 이영재 ▶수도권본부 금융지점장 이우성 ▶반월공단영업부 기업지점장 이조광 ▶성서공단영업부 기업지점장 이종관 ▶안동지점 지점장 이진철 ▶성서공단영업부 기업지점장 장호우 ▶영주지점 지점장 정재엽 ▶경북대지점 지점장 정호현 ▶영천영업부 기업지점장 조영수 ▶상주지점 지점장 차정화 ▶경산공단영업부 기업지점장 채수경 ▶부산영업부 기업지점장 최정모 ▶기관사업부 ESG기획팀 팀장(부장대우) 최정훈 ▶다사지점 지점장 최중원 ▶강남영업부 기업지점장 하준우 ▶이시아폴리스지점 지점장 한국남 ▶사상공단영업부 기업지점장 한수호 ▶사상공단영업부 서부산점 금융지점장 허소영 ▶서울영업부 기업지점장 현재민 ▶여신심사1부 수석심사역(부장대우) 홍호철


<1급 승격>

▶글로벌사업부 조사역(부장대우) 김덕겸 ▶검사부 부장 박재훈 ▶포항영업부 부장 서정욱 ▶월배영업부 부장 신근호 ▶시청영업부 부장 이주형 ▶마곡금융센터 센터장 이창옥 ▶강남영업부 부장 진방윤


<2급 승격>

▶본점영업부 기업지점장 고민식 ▶울산지점 지점장 권용민 ▶차세대인프라부 부장 김용호 ▶마케팅기획부 여신금리운용팀 수석심사역(부장대우) 김일훈 ▶달성공단영업부 부장 박성식 ▶대구혁신도시지점 지점장 손태용 ▶청도지점 지점장 오창용 ▶북성로지점 지점장 이선희 ▶대전금융센터 센터장 이은호 ▶기업개선부 부장 조희섭 ▶범어금융센터 센터장 한성곤 ▶경북대병원지점 지점장 허재룡 ▶노원동지점 지점장 홍현주 ▶상인역지점 지점장 황재석


<3급 승격>

▶대신동지점 부지점장(PrivateBanker) 김남희 ▶태전동지점 부지점장 김미영 ▶성서3단지영업부 부지점장 민평기 ▶복현지점 부지점장 박매화 ▶비서실 부실장 박인우 ▶투자금융부 부부장 박재홍 ▶ICT개발부 부부장 박정민 ▶검사부 선임검사역 박제상 ▶여신심사1부 심사역 서종민 ▶경산영업부 부지점장 오정은 ▶총무부 부부장 유대성 ▶결제사업부 부부장 윤은숙 ▶HR부 부부장 윤진근 ▶준법감시부 준법감시역 이지윤 ▶프로세스혁신부 부부장 장선미 ▶여신심사2부 심사역 정성희 ▶여신심사1부 선임전문역 정재립 ▶디지털상담부 부부장 정태순 ▶여신감리부 기업분석역 한미라 ▶디지털기획부 부부장 황정이





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'현대판 노예' 된 한국 대학생들 충격 실태…악덕업체들, 美 J-1비자 악용 '현대판 노예' 된 한국 대학생들 충격 실태…악덕... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"면치기 안 해요"…한 달 만에 1억뷰 찍은 에스파 신라면 광고

유재석, '조폭 연루설' 조세호 언급…"이제는 혼자네"

점심 먹다 '날벼락'…버거킹 매장 승용차 돌진 사고로 3명 부상

2초 만에 시속 700㎞… 中 초고속 자기부상 '세계 기록'

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

원수 사랑하라던 예수 탄생 기념일에… 복수 실천한 트럼프

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

새로운 이슈 보기