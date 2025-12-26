화순초등학교, 화순읍행정복지센터에 성금 기부

'아나바다 나눔장터' 수익금 마련

전남 화순읍행정복지센터(읍장 조영일)는 지난 22일 화순초등학교(교장 조영래)가 저소득층 지원을 위해 성금 약 250만원을 기부했다고 26일 밝혔다.

화순초등학교는 '아나바다 나눔장터'를 열어 수익금 250만원을 화순읍에 기탁했다. 화순읍 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 성금은 지난 12일 화순초등학교에서 '아나바다 나눔장터'를 열어 학생·학부모·교직원의 물품을 기증받아 판매한 수익금으로 마련됐다.

또 자원 재활용과 나눔의 가치를 실천하기 위해 추진된 아나바다 행사의 취지를 지역사회로 확장한 것으로, 학생과 교직원이 함께 참여해 의미를 더했다.

조영래 화순초등학교장은 "아나바다 행사를 통해 아이들이 절약과 나눔의 가치를 자연스럽게 배울 수 있었다"며 "이번 기탁이 지역사회에 작은 보탬이 되길 바란다"고 전했다.

조영일 화순읍장은 "아이들과 선생님들이 함께 마련한 소중한 성금인 만큼, 그 의미를 살려 필요한 곳에 잘 전달하겠다"고 말했다.

이번 기부금은 동절기를 맞아 어려움을 겪고 있는 취약계층을 대상으로 전남사회복지공동모금회를 통해 지원될 예정이다.

한편, 이번 기부는 학교와 지역사회가 연대해 나눔 문화를 실천한 사례로, 교육 현장에서의 인성교육과 지역사회 공헌의 모범적인 사례로 평가된다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



