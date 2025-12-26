본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

바이오헬스

휴온스엔, 엘루비 '유기농 블루베리 100%' 출시

정동훈기자

입력2025.12.26 09:03

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

휴온스엔은 물이나 첨가물을 일절 넣지 않은 블루베리 착즙액 '엘루비 유기농 블루베리 100%'를 출시했다고 26일 밝혔다.


'엘루비 유기농 블루베리 100%'는 유기농 블루베리를 원료를 사용했다. 블루베리는 안토시아닌을 포함해 식이섬유, 비타민C, 비타민E, 폴리페놀, 칼륨, 아연, 구리, 망간 등 다양한 영양 성분을 함유한 과일이다.

휴온스엔의 블루베리 착즙액 '엘루비 유기농 블루베리 100%' 제품. 휴온스엔

휴온스엔의 블루베리 착즙액 '엘루비 유기농 블루베리 100%' 제품. 휴온스엔

AD
원본보기 아이콘

'엘루비 유기농 블루베리 100%'는 미국 농무부(USDA)가 관리하는 유기농 인증을 받은 원료를 수확 후 24시간 이내에 즙을 짜는 비농축 방식(Not From Concentrate, NFC)으로 착즙한 제품이다. NFC 공법은 물과 열을 가하지 않고, 100% 과일만을 압착하는 방식이다. 국내 농림축산식품부로부터 유기가공식품 인증을 획득했다.

과일 본연의 풍미를 살린 원액 형태로, 스틱 파우치 타입으로 제작해 보관과 휴대성을 높였다. 스틱 1포에는 유기농 생과 블루베리 약 40알 분량이 담겨 간편한 섭취가 가능하다.


휴온스엔 관계자는 "첨가물 없이 원료 그대로를 담아 남녀노소 부담 없이 즐길 수 있는 제품이다"며 "원액 그대로 또는 기호에 맞게 다양한 방식으로 활용할 수 있다"고 말했다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"외출하지 마세요" 강력한 폭풍우에 정전까지…'비상사태' 선언한 美 "외출하지 마세요" 강력한 폭풍우에 정전까지…'비... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

"라면 먹는 카리나 어떤데"…신라면 광고 한달새 1억뷰 찍었다

"물 마시다 취할 뻔"…韓 편의점서 '페트병 생수' 산 日 관광객 화들짝

"화장실서 담배피면 안보이겠지?" 했다가 화들짝

박정훈 "파렴치한 기업…쿠팡처럼 하면 안된다 보여줘야"

"美 J-1비자 '현대판 노예'로 악용…근로시간 위반·산재 등 속출"

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

새로운 이슈 보기