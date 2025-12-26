한샘, 브랜드 앰배서더 '홈크루 Lite' 200명 모집

내년 1년 활동…31일까지 신청

한샘은 오는 31일까지 공식 브랜드 앰배서더 '홈크루 Lite' 200명을 모집한다고 26일 밝혔다.

홈크루 Lite는 한샘의 공식 브랜드 앰배서더 프로그램이다. 각 크리에이터는 실제 주거 공간에 자사 상품을 활용해 구현한 라이프스타일을 사회관계망서비스(SNS)에 공유하게 된다. 특정 상품을 중심으로 단기 활동하는 홈크루와 달리 홈크루 Lite는 1년 동안 브랜드 공식 앰배서더 자격을 유지한다.

한샘이 공식 브랜드 앰배서더 '홈크루 Lite' 200명을 모집한다.

선발 인원에게는 연간 30여종 이상의 가구와 생활용품을 제공하고 각종 마케팅 행사에 우선 섭외되는 특전도 지원한다. 매월 우수 활동자 10명에게는 활동비 3만원과 리빙 아이템을 지급하고, 분기별 결산을 통해 선정된 최우수 활동자 1명에게는 상금 100만원을 수여한다. 우수 활동자 2명에게는 각 30만원의 상금을 지급한다.

모집 대상은 인스타그램 팔로워 2000명 이상을 보유한 국내 거주 한샘몰 회원이다. 지원 방법 등 자세한 내용은 한샘몰 이벤트 페이지 및 공식 인스타그램 채널에서 확인할 수 있다.





이성민 기자



