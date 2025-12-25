'고령자' 맞춤형 대책… 부산시, 교통안전 손질한다

"고령 운전자·보행자 사고유발 요소 집중관리"



버스 페달블랙박스·택시 오조작 방지장치 지원



사업용차량 안전 강화, 블랙박스 교체비 지원

새해 부산에선 고령 운전자와 보행자, 사업용 차량에 대한 안전대책이 강화된다.

부산시는 고령자와 사업용 차량을 중심으로 한 맞춤형 교통안전 대책을 추진한다고 25일 알렸다. 안전을 우선하는 사람 중심 교통환경을 만들기 위한 조치다.

시는 먼저 고령운전자와 보행자의 사고 유발 요인을 집중 관리한다. 고령자 운전면허 자진반납 제도를 손질하고 고령보행자와 고령운전자 사고가 잦은 지역에 대한 개선과 효과 분석에 나선다.

고령자 운전면허 자진반납 제도는 내년 1월 1일부터 개선된다. 지원 대상 연령을 기존 65세 이상에서 70세 이상으로 올리고 반납 시 지급하던 선불교통카드는 동백전으로 바꾼다. 지원 금액은 실제 운전자임을 증빙하는 서류를 제출하면 30만원, 운전면허증만 반납할 경우 10만원을 지원한다.

고령보행자 사고 예방을 위해 고령자 이용이 많은 전통시장 2곳을 선정해 주변 이면도로에 노면표시 등 교통안전 시설물을 설치한다. 또 연산교차로와 감전교차로, 명지지하차도 위 사거리, 미포교차로 등 4곳에 설치한 확대·발광형 표지판과 색깔 유도선, 노면표시 정비 사업의 효과를 6개월간 분석해 사고 감소 효과가 확인된 시설물은 확대 적용할 계획이다.

고령 운수종사자 사고 예방 대책도 추진한다. 시내버스 10대에는 페달 블랙박스를, 법인택시 200대에는 페달 오조작 방지장치를 설치해 장치 도입 전후 운전 행태와 사고 감소 효과를 분석한다.

사업용 차량 안전 관리도 강화한다. 시내버스 서비스 평가 항목에 운전자 법규 위반에 따른 행정처분 금액을 반영하도록 개선했고 관련 용역은 내년 상반기 마무리된다. 노후 택시 블랙박스 교체 비용은 1대당 약 12만원을 지원한다. 내년 6000대를 시작으로 3년간 모두 1만5000대를 대상으로 한다. 고해상도 장비를 통해 사고 대응과 운전자 행동 개선, 승객 안전을 높인다는 계획이다.

황현철 시 교통혁신국장은 "사고 위험 요인을 효과적으로 관리하기 위해 맞춤형 교통안전 정책을 추진한다"며 "기존 교통 인프라와 어린이 교통안전 사업도 함께 챙겨 시민이 체감하는 안전 도시를 만들겠다"고 힘줬다.





