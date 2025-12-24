안전은 기술이 아니라 대화… 새울원자력본부, 제4차 원전소통위원회 개최

원전 운영·건설현황 공유, 지역사회 공헌 실적·계획 알림

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 소유섭)는 24일 소유섭 본부장을 비롯한 처·소장단과 군의원, 지역사회 단체장 등 소통위원이 참석한 가운데 서생면 소재 식당에서 2025년도 4분기 원전소통위원회를 개최했다.

이날 소통위원회에서는 현재 정상운전 중인 새울 1·2호기 운영 현황과 성과, 새울 3·4호기 공정과 시운전 현황 등을 공유했다.

또 사회공헌활동 실적·계획을 공유하고 최근 새울본부 가구 제작 동호회 '반딧불 공방'에서 울산양육원 아동을 위한 맞춤형 가구를 직접 설계·기획·제작해 전달하는 등 지역 소외계층을 위한 새울본부 직원들의 다양한 노력도 함께 소개했다.

소유섭 새울원자력본부장은 "새울본부는 원전의 안정적인 운영과 함께 지역상생·협력을 최우선 가치로 두고 있다"며 "새울본부는 2026년에도 울주군의 생활·복지·교육·안전·경제 등 지역상생을 실천하기 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

새울원전본부는 지역주민과의 상시소통 체계를 구축하고 원전 건설과 발전소 운영 정보를 투명하게 제공하기 위해 분기별로 정기회의를 개최하고 있으며 2026년에도 계속해서 이어나갈 예정이다.





