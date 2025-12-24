산타가 된 파리바게뜨 영양점, 3년째 '달콤한 기적' 동행





영양군에는 영양가 만점인 '진짜 산타'가 산다.

경북 영양군 파리바게뜨 영양점(대표 이정화)이 크리스마스를 맞아 지역 사회의 소외된 아이들을 위해 달콤한 나눔을 실천하며 훈훈한 감동을 주고 있다.

영양군 드림스타트는 23일 오후, 파리바게뜨 영양점에서 관내 드림스타트 대상 아동과 가정위탁 아동 등 취약계층 아동들을 위해 크리스마스 케이크 30개를 기탁했다고 전했다.

이번 기부는 지난 2023년부터 시작돼 올해로 3년째 이어지고 있는 정기 후원이다.

이정화 대표는 매년 연말이면 잊지 않고 드림스타트를 방문해, 경제적 어려움으로 케이크를 준비하기 힘든 가정의 아이들이 행복한 성탄절을 보낼 수 있도록 따뜻한 손길을 내밀고 있다.

기탁된 케이크 30개는 드림스타트 사례관리 아동·가정위탁 가구 등 30곳에 골고루 전달돼, 아이들이 가족과 함께 소중한 추억을 만드는 데 쓰일 예정이다.

파리바게뜨 영양점 이정화 대표는 "3년 전 처음 기부를 시작할 때 아이들이 좋아했다는 소식을 듣고 큰 보람을 느꼈다"며 "작은 정성이지만 우리 지역 아이들이 이번 크리스마스만큼은 그 누구보다 행복하고 따뜻하게 보냈으면 좋겠다"고 전했다.

영양군 관계자는 "모두가 힘든 시기임에도 불구하고 3년 동안 변함없이 아이들을 먼저 생각해주시는 사장님의 따뜻한 마음에 깊이 감사드린다"며 "후원해주신 소중한 뜻에 따라 아이들에게 기쁨과 희망이 잘 전달될 수 있도록 하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



