본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

"시장님, 라떼는 말고요!"… 양산시, 저연차 공무원과 함께 소통 티타임 ‘Y-톡’ 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.24 13:37

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

입직 5년 이내 공무원들과 ‘3無’ 소통 자리 정례화

90년생 공무원이 시장님을 호출한 이유?


경남 양산시는 24일 저연차 공무원 16명과 함께하는 티타임 'Y-톡'을 개최했다.

소통 티타임 Y톡. 양산시 제공

소통 티타임 Y톡. 양산시 제공

AD
원본보기 아이콘

'Y-톡'은 'Yangsan Talk, Young Talk'의 의미를 담은 명칭으로, 기관장과 저연차 직원들이 자유롭게 대화하며 소통·공감할 수 있는 자리다.

이번 행사는 3無(No의전·No보고·No서류)를 운영원칙으로 하며, 조직 내 수평적 소통문화를 확산하고 저연차 직원들이 바라는 방향의 조직문화 개선을 추진하기 위해 마련됐다.


이날 티타임에는 입직 5년 이내 저연차 공무원 16명이 참석했으며, 아이스브레이킹을 시작으로 시청 생활, 업무 고민, 시정 아이디어 등을 자유롭게 나누는 시간을 가졌다.


특히 이번 'Y-톡'은 일회성 행사가 아닌 매월 넷째 주 금요일 정기적으로 시행할 예정으로, 앞으로도 지속적으로 젊은 공무원들의 목소리를 듣고 조직문화 개선에 반영할 계획이다.

조영종 소통담당관은 "저연차 티타임 Y-톡을 통해 공직 내 세대 간 소통의 벽을 허물고, 젊은 공무원들의 참신한 아이디어를 시정에 반영하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 소통 프로그램을 통해 활기찬 조직문화를 만들어가겠다"고 말했다.

소통 티타임 Y톡.

소통 티타임 Y톡.

원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무 향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"편의점서 보면 바로 사야"…3주 만에 20만개 팔린 '반도체 과자'

'마약 혐의' 남양유업 창업주 외손녀 황하나 경찰에 체포

일본 소유인데…"일년간 문 닫습니다" 미국·캐나다 관세전쟁 유탄 맞은 '짐빔'

韓 주식부호 1위 이재용·2위 조정호…BTS 3인방도 톱 100위 진입

"한국 더 멀어졌다" 탄식…1인당 GDP 순위 벌어진 日 충격

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무

서울 시내버스 노조, 내년 1월13일 총파업 예고

새로운 이슈 보기