취업하고 싶으면 영덕으로?… 영덕군, 경북도 일자리 창출 평가 4년 연속 수상 쾌거

경기는 흔들려도 일자리는 버텼다.

경북 영덕군은 일자리 사업의 중요성을 알리고 우수사례를 공유하기 위해 지난 23일 열린 2025 경북도 일자리 창출 추진 실적 평가에서 우수상을 받았다.

영덕군 일자리경제과 일자리공동체팀의 팀장과 직원들이 수상을 기념하고 있다.

경북도는 매년 도내 22곳의 지자체를 대상으로 일자리 고용 지표, 목표 달성도, 지역 여건에 맞는 좋은 일자리 창출, 기관 노력도 등 4개 분야 12개 항목을 평가해 우수 시·군을 선정하고 있다.

이에 영덕군은 '좋은 일자리로 살고 머무르는 영덕'이라는 비전으로 지역기업 지원을 통한 일자리, 농림어업과 문화·관광 산업 활성화를 통한 연계 일자리, 청년·고령인구 일자리 창출 분야의 성과 달성 등의 일자리 사업에서 우수한 평가를 받았다.

이러한 영덕군의 일자리 사업 성과는 2022년부터 올해까지 높은 평가를 받아 일자리 추진 실적에서 4년 연속 수상에 이르는 괄목할 성적을 거두고 있다.

이에 더해 영덕군은 지난 9월 고용노동부가 주최한 '2025년 전국 지방자치단체 일자리 대상'에서도 공시제 부문 최우수상을 받아 이번 경상북도 일자리 창출 실적 평가에 이어 겹경사를 맞게 됐다.

황정기 일자리경제과장은 "일자리 사업의 성과는 단순한 행정 실적에 그치지 않고 군민의 삶을 개선하고 살기 좋은 지역사회를 만들어가는 가장 중요한 핵심 동력"이라며 "더 좋은 일자리를 더 많이 만들고 누구나 원하면 일할 수 있도록 온 힘을 다해 이바지하겠다"라고 소감을 전했다.





