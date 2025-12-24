본문 바로가기
[포토] 발언하는 구윤철 경제부총리

조용준기자

입력2025.12.24 08:46

[포토] 발언하는 구윤철 경제부총리
구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 및 산업경쟁력강화 관계장관회의에 참석해 K-소비재 수출 확대방안, 석유화학산업 구조개편 관련 발언을 하고 있다.





