구불구불 호남선, 직선으로…훈련소 앞까지 KTX 간다

최대열기자

입력2025.12.24 10:00

시계아이콘00분 32초 소요
국토부, 호남선 고속화 건설사업 고시

국토교통부는 호남선 가수원역~논산역 구간의 선형을 바로잡고 논산 육군훈련소와 가까운 신연무대역을 신설하는 내용을 담은 호남선 고속화(가수원~논산) 건설사업 기본계획을 24일 확정해 고시했다고 밝혔다.


총사업비 9200억원을 들여 대전 가수원역에서 논산역까지 구불구불한 굴곡진 노선을 직선 모양으로 가다듬는다. 기존 노후 시설도 정비해 시속 250㎞ 고속주행이 가능한 선로로 개량하는 국책 사업이다. 기본 및 실시설계를 거쳐 2029년 공사에 들어가 2034년 마쳐 곧바로 개통하는 쪽으로 계획을 짰다.

호남선 가수원~논산 고속화 사업 위치도. 국토교통부 제공

호남선 가수원~논산 고속화 사업 위치도. 국토교통부 제공

사업이 끝나면 연간 수십만 명에 달하는 입소 장병과 가족 등 면회객은 논산훈련소를 오가기 편리해진다. KTX 운행시간은 기존 대비 14분가량 단축된다. 서대전에서 익산까지는 원래 58분가량 걸리는데 사업을 마치면 44분 정도로 줄어든다. 서대전~광주송정은 1시간 36분에서 1시간 22분, 서대전~목포 구간은 2시간 13분에서 1시간 59분으로 줄어든다.

앞서 1914년 마련된 이 노선은 급곡선 구간과 평면 건널목이 있어 이를 개량하면 안전성과 승차감도 나아질 것으로 국토부는 내다봤다. 윤진환 국토부 철도국장은 "국민에게 보다 빠른 철도 서비스를 제공하고 서대전 등 지역경제 활성화에도 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
