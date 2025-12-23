[내일 날씨] 비 내리는 '크리스마스이브'…일부는 새벽까지 눈

크리스마스이브인 24일 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.

비는 대체로 새벽까지 오겠고 경상권동부는 아침까지, 제주도는 오후까지 이어지겠다.

동해안과 부산·울산도 오전과 밤사이 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

수도권과 충북, 강원내륙·산지는 새벽까지 눈이 오기도 하겠다.

예상 강수량은 대전·세종·충남, 전라권, 경상권, 제주도 5∼20㎜, 서울·인천·경기, 강원내륙·산지, 충북 5∼10㎜, 강원동해안 5㎜ 미만이다.

눈은 강원중·북부내륙·산지 2∼7㎝, 경기북부내륙 1∼5㎝, 강원남부산지(해발고도 1천ｍ 이상) 1∼3㎝ 내릴 전망이다.

기온은 평년(아침 -8∼2도·낮 3∼10도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

아침 최저기온은 -2∼10도, 낮 최고기온은 4∼13도로 예보됐다.

중부내륙과 경북북부내륙은 아침까지 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

기온이 낮은 지역에서는 도로에 살얼음도 끼겠으니 교통안전에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국에서 '좋음'∼'보통' 수준이겠다.

남해상과 제주도해상은 돌풍이 불거나 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해 1.0∼3.5m, 남해 1.0∼2.5m로 예상된다.





