본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

'출연료 횡령' 박수홍 친형 부부, 징역 3년6개월 불복 대법원에 상고

이이슬기자

입력2025.12.23 19:23

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

19일 법정구속 후 전날 상고장 제출

방송인 박수홍. 연합뉴스

방송인 박수홍. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

방송인 박수홍의 출연료 등 수십억원을 횡령한 혐의로 항소심에서 실형을 선고받은 친형 박모씨가 판결에 불복해 상고했다.


23일 법조계에 따르면 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 등 혐의로 기소된 박씨는 항소심을 심리한 서울고법 형사7부(부장판사 이재권)에 전날 상고장을 제출했다. 항소심에서 유죄 판결을 받은 박씨의 배우자 이모씨도 함께 상고했다.

항소심 재판부는 지난 19일 박씨에게 징역 2년을 선고한 1심 판결을 깨고 징역 3년6개월을 선고하며 박씨를 법정구속했다. 1심에서 무죄를 선고받았던 이씨에게는 징역 1년6개월에 집행유예 2년을 선고하고 120시간의 사회봉사를 명령했다.


재판부는 "피고인은 유명 연예인 가족으로서 대중의 신뢰를 바탕으로 형성된 수익을 사적 부 축적에 사용해 신뢰를 배반했다"며 "피해 회복을 위한 별다른 노력을 하지 않았고 고소인이 엄벌을 탄원하고 있는 점 등을 고려할 때 엄중한 처벌이 불가피하다"고 양형 이유를 밝혔다.


앞서 1심은 박씨의 법인 자금 21억원 횡령 혐의만 유죄로 인정하고 개인 자금 유용 혐의는 무죄로 봤으나, 항소심은 이를 뒤집고 유죄 범위를 확대했다. 이씨에 대해서도 법인카드를 학원, 놀이공원 등 업무와 무관한 곳에서 반복 사용한 점을 들어 배임 범행 가담을 인정했다.

박씨 부부는 2011년부터 10년간 연예기획사 2곳을 운영하며 박수홍의 출연료 등 약 48억원을 횡령한 혐의로 재판에 넘겨졌다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"서울대 합격했지만 안 갈래요"…등록 포기한 188명, 어디로 갔나 봤더니 "서울대 합격했지만 안 갈래요"…등록 포기한 188... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 결국 폐업…'손절'한 코오롱FnC

트럼프 "금리인하" 코드 맞출 차기 Fed 의장 3파전

전현무 "불법없었다" 해명했지만…경찰, '차량 내 링거' 조사 착수

멀리선 눈 덮힌 차, 가까이 가 보니 '하얀 똥' 범벅…범인은 '이것'

코스피 훨훨 날았는데...개미는 해외로 떠났다, 왜

믿고 타는 현대차, 美충돌안전평가 폭스바겐·혼다 제쳤다

새로운 이슈 보기