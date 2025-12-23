"끝까지 책임 묻겠다"…정부, 쿠팡 사태 범부처 TF로 전면 대응

23일 1차 회의…과기정통부·개보위·공정위·경찰 등 총출동

원인 조사부터 기업 운영 전반까지 들여다봐

정부가 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태에 대응하기 위해 범부처 차원의 전담 태스크포스(TF)를 꾸리고 본격적인 대응에 착수했다고 23일 밝혔다.

과학기술정보통신부는 이날 정부서울청사에서 '쿠팡 사태 범부처 TF' 1차 회의를 열고, 사고 원인과 책임 규명, 신속한 문제 해결과 엄정한 조치를 위한 TF 운영방향 등을 논의한다. TF는 과기정통부를 비롯해 고용노동부, 국토교통부, 중소벤처기업부, 개인정보보호위원회, 방송미디어통신위원회, 금융위원회, 공정거래위원회, 국가정보원, 경찰청 등 관계부처가 참여하는 범정부 협의체다.

정부는 이번 사고로 국민적 불안이 확산되고, 지난 17일 국회 과학기술정보방송통신위원회 청문회에서 쿠팡을 둘러싼 각종 의혹이 제기됨에 따라, 과기정통부 제2차관을 팀장으로 하는 TF를 구성했다. 해당 TF는 침해사고 조사와 개인정보 유출 대응에 그치지 않고, 쿠팡의 기업 운영 전반을 둘러싼 문제까지 들여다본다는 방침이다.

TF는 ▲침해사고 조사·수사 ▲이용자 보호 조치 ▲정보보호·개인정보보호 인증제도 개선 ▲기업 책임성 강화 등을 중점 과제로 설정하고, 관계부처 간 공조를 통해 신속한 대응에 나설 계획이다. 이번 TF 구성은 지난 18일 열린 제2회 과학기술관계장관회의에서 긴급 안건으로 의결됐다.

이날 첫 회의에서는 각 부처별 대응 현황을 공유하고, 사태의 조속한 수습과 엄정한 조치를 위한 TF 운영 방향을 논의했다. 류제명 과기정통부 제2차관은 "이번 쿠팡 사태를 국민의 신뢰를 훼손한 중대한 사회적 위기로 인식하고 있다"며 "범부처 TF를 통해 사고 원인 조사와 책임 규명, 이용자 보호, 기업의 사회적 책임 강화를 신속하게 추진하겠다"고 말했다.

이어 "정부는 국민의 편에 서서 국민들의 의혹과 불안이 해소될 때까지 쿠팡의 문제점을 철저히 밝혀내고 끝까지 책임을 묻겠다"고 강조했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



