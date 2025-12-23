서울대 합격해도 안 간다…미등록자 188명 누군가 봤더니

인문계, 한의대 중복 합격 영향…미등록자 증가

의대 정원 축소에 자연계는 미등록 10% 감소

2026학년도 서울대 수시모집에서 합격하고도 등록을 포기한 수험생이 188명으로 집계됐다. 의대 모집 정원 축소 영향으로 자연계 미등록자는 줄었지만 인문계에서는 전문직 선호 흐름 속에 미등록자가 소폭 늘어난 것으로 분석된다.

23일 종로학원에 따르면 2026학년도 서울대 수시모집 추가합격자는 자연계 157명, 인문계 29명, 예체능계 2명 등 총 188명으로 집계됐다. 이는 지난해 204명보다 16명(7.8%) 감소한 수치다.

계열별로 보면 자연계 미등록자는 전년도 175명에서 157명으로 18명(10.3%) 줄었다. 반면 인문계는 28명에서 29명으로 1명(3.6%) 증가했다.

자연계 미등록 비율 감소는 의대 모집 정원 축소로 의대 중복 합격자가 줄어든 데 따른 영향으로 풀이된다. 학과별로는 첨단융합학부가 29명으로 가장 많았고 약학계열(13명), 화학생물공학부·전기정보공학부(각 11명), 식품동물생명공학부(8명), 산림과학부·응용생물화학부(각 7명) 등이 뒤를 이었다.

임성호 종로학원 대표는 "서울대 자연계 미등록자 감소는 수험생들의 의대 선호가 다소 주춤해졌다고 조심스럽게 해석할 수 있다"며 "수시 지원 단계에서부터 의대보다 서울대 자연계열 학과에 더 많이 지원했을 수도 있다"고 말했다. 다만 "서울대 상황만으로 보고 단정하기는 어렵고 정시 지원 및 추가 합격 상황도 지켜봐야 한다"고 덧붙였다.

반면 인문계에서는 최상위권 학과를 중심으로 미등록자가 늘었다. 자유전공학부에서는 7명이 등록을 포기해 전년도(3명) 대비 두 배 이상 증가했다. 경제학부와 경영대학도 각각 5명과 3명이 미등록했다. 이들 학과는 전년도에는 각각 1명씩만 등록을 포기했다.

임 대표는 "자유전공학부와 경제학부, 경영대학에서 등록을 포기한 학생 대부분이 경희대 한의예과 등과 중복 합격하면서 빠져나간 것으로 추정된다"며 "전문직 선호와 취업난 등 현실적 고민이 반영된 결과로 보인다"고 설명했다.





박은서 인턴기자



