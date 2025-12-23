전현무 "불법없었다" 해명했지만…경찰, '차량 내 링거' 조사 착수

불법 의료 의혹 여파…경찰, 관련 고발장 접수

소속사 "병원 진료 후 이동 중 마무리 처치"

방송인 박나래를 둘러싼 이른바 '주사이모 게이트' 여파가 다른 연예인으로까지 번지고 있다. 전현무가 과거 방송에서 차량 내 링거를 맞는 장면이 재조명되며 불법 의료행위 의혹이 제기됐고 경찰이 사실관계 확인에 착수했다.

전현무가 차량에서 링거를 맞고 있는 모습. MBC 나 혼자 산다 AD 원본보기 아이콘

23일 스포츠경향은 서울 강남경찰서가 전현무의 차량 내 정맥수액(링거) 처치와 관련해 의료법 위반 여부를 확인해 달라는 고발장을 접수하고 수사팀을 배정해 조사에 나섰다고 보도했다. 고발 취지는 전현무에게 링거를 처치한 성명불상의 의료인 또는 관련자에 대한 의료행위 적법성 여부를 가려달라는 것이다.

고발장에는 웹툰 작가 기안84가 2019년 'MBC 방송연예대상' 수상 소감에서 "전현무도 링거를 맞으며 촬영했다"고 언급한 발언이 포함됐다. 수사기관은 해당 발언의 영상과 맥락을 확인해 논란이 된 차량 내 정맥수액 장면과의 관련성을 살펴달라는 요청을 받았다.

또 이른바 '주사이모'로 불리는 인물의 사회관계망서비스(SNS) 팔로잉 목록에 전현무의 이름이 포함돼 있다는 의혹도 제기돼 객관적 자료를 통한 확인 필요성이 제기됐다.

이번 논란은 전현무가 2016년 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서 차량 이동 중 링거를 맞는 장면이 최근 재조명되면서 불거졌다. 앞서 박나래, 샤이니 키, 입짧은 햇님이 '주사이모'에게 불법 의료 시술을 받았다는 의혹에 휩싸이며 활동을 중단한 가운데 전현무 역시 유사한 의혹에 연루된 것 아니냐는 지적이 이어졌다.

논란이 확산하자 전현무 소속사 SM C&C는 지난 19일 "전현무는 당시 목 상태가 좋지 않아 병원에서 담당 의사와 진료와 처방을 받아 치료를 받았다"며 "촬영 일정상 시간이 충분하지 않아 의사 판단하에 부득이하게 이동하며 처치를 마무리하는 과정 일부가 방송에 노출된 것"이라고 해명했다.

이어 "마무리를 제외한 모든 의료 행위는 병원 내에서 의료진 판단과 처방에 따라 진행됐다"며 "의료인을 개인적으로 호출하거나 불법적인 시술을 받은 사실은 없다"고 했다.





