본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

과학

이노스페이스 '한빛-나노' 첫 상업발사 10시 13분으로 조정

노경조기자

입력2025.12.23 10:08

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

현지 기상 상황으로 발사 미뤄

우주발사체 기업 이노스페이스가 현지 기상 상황으로 우주발사체 '한빛-나노'의 첫 상업발사 시각을 한국시간 23일 오전 10시 13분으로 조정했다.


발사대에 기립해 있는 이노스페이스 '한빛-나노' 모습. 이노스페이스 제공

발사대에 기립해 있는 이노스페이스 '한빛-나노' 모습. 이노스페이스 제공

AD
원본보기 아이콘


이노스페이스는 한빛-나노가 발사장인 브라질 알칸타라 우주기지에 기립해 연료와 산화제 충전을 마쳤다고 밝혔다. 2단 메탄 연료는 오전 9시 17분, 2단 산화제 충전은 오전 9시 29분 마쳤다.

당초 이노스페이스는 이날 오전 3시 45분 발사를 목표로 했으나, 기지에 비가 예보돼 발사 시각을 오전 10시로 미뤘다. 이후 비가 그치면서 한빛-나노는 오전 5시 47분 기립해 기능 점검을 마쳤고, 오전 6시 27분에는 연료와 산화제 충전을 시작했다.



이노스페이스는 브라질·인도 고객사의 소형위성 5기, 비분리 실험용 장치 3기 등 정규 탑재체 8기를 우주로 보낸다. 발사 전 과정은 공식 유튜브 채널을 통해 생중계한다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…날아오른 환율, 커피 수입 2조원 첫 돌파 "이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 아모프레 문 닫는다…'손절'한 코오롱FnC

"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르

"첫째 1000만원, 셋째는 1억원" 자식농사에 파격 지원 나선 농기계 전문기업

20억 건물 '투자 사기'…최준석 "빚 갚느라 월세살이" 고백

'주사이모와 찰칵' 알려지자…홍진영 "12년 전 사진, 기억조차 없어"

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

KTX 예매 전쟁…무한 '새로고침'

새로운 이슈 보기