구미시의회, 혁신과 소통·시민과 함께

'일하는 의회'

의회 기능 및 전문성 대폭 강화

기존 3→4개 상임위원회 확대

의원발의 조례 총 209건

4개 의원연구단체

국제적 우호교류

경북 구미시의회는 지난 17일 제2차 정례회 마지막 본회의를 끝으로 2025년 100일간의 모든 회기 일정을 마무리하며 제9대 후반기 의정활동의 주요 성과를 공개했다.

지난해 7월 출범한 후반기 의회는 박교상 의장을 중심으로 25명의 의원이 혁신과 소통을 기치로 활발한 의정활동을 펼쳐왔다.

그 결과 주민 대표기관으로서 의회의 위상을 한층 강화했을 뿐 아니라, 집행기관과는 견제와 협력이 조화를 이루는 균형적 관계 속에서 구미시에 실질적이고 긍정적인 변화를 끌어냈다는 평가를 받고 있다.

(좌)구미시의회 전경사진 (우)구미시의회 본회의 전경사진/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

◆ 후반기 의회는 지방자치법 개정 취지를 실질적으로 구현하는 데 주력, 정책지원 체계를 획기적으로 정비

기존 3개 상임위원회를 문화환경위원회 증설로 4개 상임위원회 체제로 확대 개편하면서 위원회 운영의 효율성을 높이고 안건 심사의 전문성을 높였다.

정책지원팀을 3개 팀으로 세분화하고 전문성을 갖춘 정책지원관 12명(임기제 10명, 일반직 2명)을 배치해 의원들의 정책 개발과 폭넓은 활동의 든든한 뒷받침이 됐다.

◆ 조직 정비와 체계적인 의정활동 지원체계를 바탕으로 제9대 의원들의 입법 활동은 크게 확대

제9대 의회 의원발의 조례는 총 209건으로, 이는 제8대 의회 65건 대비 3배 이상 증가한 역대 최고 기록이다.

또한 조례 제정·개정 과정에서 다양한 자료 조사와 깊이 있는 정책 연구로 시민들의 목소리를 제도화한 결과 지역 현안 해결에 실질적 기여를 했다는 평가가 이어지고 있다.

◆ 현장 중심의 의정활동을 펼치는 데 주력

2025년 한 해만 해도 현장 방문 12건, 비교 견학 14건 등 구미시 관내는 물론 전국을 누비며 현장에서 답을 찾는 현장 중심의 의정활동을 펼쳐 시민 눈높이의 의정활동을 강화했다.

또한 시민의 목소리를 대변하는 5분 자유발언 역시 제8대 의회(72건) 대비 83건으로 증가하며 집행기관에 다양한 정책 아이디어를 제시하고 시민들의 요구사항을 시정에 즉각 반영하는 소통 창구 역할을 확대했다.

◆ 분야별 현안 해결 및 정책 연구를 위한 의원 연구단체 활동 강화

2023년도 4개 단체, 2024년도 2개 단체, 2025년도 4개 단체가 각각 활동하였고, 연구 결과는 다양한 정책 제안과 입법 활동으로 이어졌다. 연구단체는 다양한 연구 활동과 정책 활동을 통해 실효성 있는 정책을 개발하는 씽크탱크로서 의회의 정책 개발 역량을 한층 높였다.

◆ 구미시의 글로벌 역량을 강화하는 데도 성과

지난해 7월 후반기 의회 출범 이후 중국, 대만 등 우호 교류 도시를 중심으로 교류 확대를 추진했으며, 특히 중국 창사시와는 상호 방문 끝에 2025년 9월 우호 교류 협력 협약을 공식적으로 체결하는 결실을 보았다.

내년부터는 양 도시 간 사회, 경제, 문화 등 다방면에서의 협력 활동을 본격화하며, 다른 국가들과의 교류 방안도 모색해 구미시의회의 국제적 교류 지평을 넓힐 계획이다.

박교상 의장은 "제9대 의회는 2022년 지방자치법 개정에 따른 인사권 독립 이후 조직 정비와 의정활동 역량 강화에 모든 노력을 다해 왔다"고 밝히면서 "25명의 의원 모두가 합심하여 남은 임기 동안 최선을 다해 유종의 미를 거둘 것"이라고 강조했다.

나아가 "이번 의회의 성과를 바탕으로 제10대 의회는 구미시와 의회가 각자의 역할에 더욱 충실하며 협력적 거버넌스를 구축해 구미 발전을 위한 방향으로 나아가야 할 것"이라는 미래 비전을 제시했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>