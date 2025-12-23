본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[속보]트럼프 "美해군 신예 프리깃함, 韓기업과 협력해 만들게 될 것"

이승형기자

입력2025.12.23 07:55

수정2025.12.23 07:57

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]트럼프 "美해군 신예 프리깃함, 韓기업과 협력해 만들게 될 것"
AD
원본보기 아이콘




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…날아오른 환율, 커피 수입 2조원 첫 돌파 "이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"답례품도 남다른 클라스"…김우빈·신민아 하객 선물 봤더니

신원식 "尹, 술 마시다 얘기한 줄…계엄, 실제 일어나 크게 실망"

"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화

머스크 SNS에 뜬 영상에 '화들짝'…콘서트 뒤집은 키 작은 댄서들

술·마약 취한 아버지 욕조서 잠들어 생후 20개월 딸 익사

이례적인 장단기 금리 역전…예테크 효과 누리려면?

'靑 폭발물·김현지 실장 위해' 협박글…경찰, 작성자 추적 중

새로운 이슈 보기