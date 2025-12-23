본문 바로가기
[클릭 e종목]"미래에셋증권, 스페이스X 상장시 수혜…목표가 유지"

김대현기자

입력2025.12.23 07:45

시계아이콘00분 41초 소요
하나증권은 23일 미래에셋증권 에 대해 "미국 민간 우주개발 기업 스페이스X의 상장 여부와 무관하게 투자와 관련한 추가적인 평가이익을 기대할 수 있다"며 투자의견 매수, 목표주가 2만6000원을 각각 유지했다. 전날 종가는 2만3000원이다.


이날 고연수 하나증권 연구원은 "스페이스X 상장 시 최대 수혜주는 미래에셋벤처투자 가 아닌 미래에셋증권"이라며 이같이 밝혔다.

[클릭 e종목]"미래에셋증권, 스페이스X 상장시 수혜…목표가 유지"
지난 5일간 미래에셋그룹의 스페이스X 투자 건이 부각되며 벤처캐피털(VC) 계열사인 미래에셋벤처투자의 주가는 약 114% 상승했다.


이에 대해 고 연구원은 "미래에셋그룹은 2022년 두 차례 스페이스X에 투자했으며, 그룹 차원의 총 투자 규모는 2억7800만달러(약 4000억원)로 추정된다"며 "여기서 미래에셋증권의 출자 금액은 약 2000억원이며, 해외법인 투자분을 포함하면 스페이스X 투자금액 기준 미래에셋증권이 차지하는 비중은 절반 이상으로 파악된다. 미래에셋벤처투자의 투자금액은 약 40억원으로 미미한 수준"이라고 말했다.


스페이스X 기업가치는 지난 8월 기준 약 4400억달러로 평가됐으며, 이달 들어 최소 8000억달러까지 거론되고 있다. 고 연구원은 "상장 여부와 무관하게 스페이스X 관련 추가적인 평가이익 발생 가능성이 높다"며 "인공지능(AI), 우주 등 기타 혁신기업의 투자분도 중장기적으로 실적 상승 요인으로 작용할 것"이라고 기대했다.

해외 상업용 부동산(CRE) 관련 손상차손 부담은 남아 있다. 그는 "해외 CRE 익스포저는 1조2000억원 수준"이라며 "다만 투자목적자산 내 기업금융과 대체투자의 비중은 과거 5대5 수준에서 최근 8대2 수준까지 개선됐다. 기업금융에서 혁신기업 비중이 절반 이상을 차지하는 만큼 실적 상승 여력은 열려 있다"고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

