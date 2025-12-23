본문 바로가기
[날씨]전국 대부분 오후부터 '비'…강원 산지 최대 5㎝ 적설

임춘한기자

입력2025.12.23 07:30

시계아이콘00분 27초 소요
화요일인 23일 인천과 경기 북서부에 오전부터 비가 내리기 시작해 오후부터는 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다. 경기 북부와 강원 내륙·산지에는 비나 눈이 예보됐다.


경남 창원시 성산구 하늘 위로 많은 구름이 보인다. 연합뉴스

경남 창원시 성산구 하늘 위로 많은 구름이 보인다. 연합뉴스

기상청에 따르면 예상 강수량은 서울·인천·경기·대전·세종·충남, 광주·전남·전북·부산·울산·경남, 대구·경북·제주도가 5∼20㎜, 강원 내륙과 산지·충북이 5∼10㎜, 강원 동해안 5㎜ 미만이다. 예상 적설량은 경기 북동부·강원 중·북부 내륙 1㎝ 안팎, 강원 중·북부 산지 1∼5㎝다.

주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 0.8도, 인천 0.8도, 수원 0.0도, 춘천 -5.5도, 강릉 1.5도, 청주 -0.9도, 대전 -2.9도, 전주 0.4도, 광주 1.8도, 제주 10.9도, 대구 -2.4도, 부산 5.2도, 울산 1.9도, 창원 2.5도 등이다. 낮 기온은 3∼15도로 예보됐다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.


바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼2.5m, 서해 0.5∼1.5m, 남해 0.5∼2.0m다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
