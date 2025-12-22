한국계 NASA 우주비행사 조니 김 "우주서 한식 그리웠다"

국제우주정거장(ISS)에서 8개월간의 임무를 마치고 지난 9일 지구로 귀환한 미 항공우주국(NASA)의 한국계 우주비행사 조니 김이 우주 생활 중 김치와 밥 등 한국 음식이 특히 그리웠다고 회상했다.

21일(현지시간) NASA 유튜브 영상에 따르면 조니 김은 최근 온라인 기자회견에서 "(NASA)존슨우주센터에서 보내준 추수감사절 선물에 칠면조 등 훌륭한 음식이 들어있어서 감사했지만, 가장 좋았던 건 나를 위한 '케어 패키지'에 담겨 올라온 거였다"며 "가족들이 김치랑 쌀밥, 김 같은 걸 보내줬다"고 말했다.

이어 "그건 내가 자라면서 먹던 음식들이었는데 우주에서는 그런 걸 거의 못 먹었다"며 "집에서 먹던 맛을 조금이나마 느낄 수 있어서 정말 좋았다"고 밝혔다.

그는 자신의 인스타그램 계정에 추수감사절을 맞아 ISS에서 동료 우주비행사들과 함께 음식을 준비하며 햇반과 김치를 소개하는 모습을 공개한 바 있다.

조니 김은 한국계 미국인이라는 정체성이 그의 삶에 미친 영향에 대해선 "지금의 나를 만드는 데 도움이 됐다"며 "특히 공감 능력에 대해 많이 생각하게 된다"고 말했다.

그는 "이민자 부모를 둔 많은 1세대나 2세대 미국인들처럼 나도 두 세계 사이에 있는 듯한 느낌을 받았고, 그렇게 자라면서 때때로 정체성을 확립하기 어려웠다"며 "내가 완전히 한국인이라고 느끼지도, 완전히 미국인이라고 느끼지도 못했다"고 전했다.

이어 "그건 정말 힘든 일이었고, 나 역시 그런 도전을 겪으며 다른 사람들에 대한 깊은 이해와 공감을 갖게 됐다"며 "그것은 분명히 지금의 나라는 사람에게 강한 영향을 미쳤다"고 덧붙였다.

아울러 한국 우주항공청(KASA) 출범을 언급하며 "정말 자랑스럽고 기대가 된다. 이는 NASA가 주도해 온 지속적인 국제 협력과 함께하면서 얻을 수 있는 혜택을 반영한다고 생각한다"고 말했다.

이후 계획에 대한 질문에 그는 "내가 우주비행사가 된 주된 동기는 사실 우주에 가는 게 아니었다"며 "물론 그건 이 일의 일부지만, 내게는 NASA라는 공공 서비스 플랫폼에서 과학 탐사를 위해 봉사할 수 있다는 열망이 훨씬 더 컸다"고 밝혔다. 또 "우주에 다시 가고 싶긴 하지만 그것이 꼭 해야 할 일이라고 느끼지는 않는다"며 "나는 함께 일하는 사람들의 가치를 극대화하고 모든 사람에게서 최고의 능력을 끌어내는 데 매우 열정적이다"라고 덧붙였다.

우주에서 본 것 중 가장 아름다웠던 장면으로는 태양 활동으로 인해 지구에서 나타난 '오로라'를 꼽았다. 그는 "허리케인이나 쓰나미 같은 자연 현상도 많이 목격했는데 그건 지구에 엄청난 피해를 준 것으로 알려졌지만, 그 순간에는 장엄함을 느낄 수 있었다"고 말했다.





