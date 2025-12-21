▲ 장순연(향년 83세)씨 별세, 오영균(뉴스핌 대전세종충남본부장)씨 장모상, 오종원(뉴스핌 대전세종충남본부 기자)·오현민(중도일보 기자)씨 외조모상 = 21일, 옥천성모장례식장 401호실, 발인 23일 오전 8시, 장지 옥천선화원. ☎ 043-730-7444
[부고] 오영균(뉴스핌 대전세종충남본부장)씨 장모상
2025년 12월 21일(일)
