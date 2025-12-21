구미시, 투자유치 대상 3관왕·4조5000억 투자성과

지자체·기업·유공 공무원 전 부문 대상

2년 연속 최고 성과

MOU 기업도 수상 잇따라

이차전지·방산 분야 성장세 주목

경북 구미시는 지난 19일 경북도청 다목적홀에서 열린 「2025년 경상북도 투자유치 대상」 시상식에서 지자체 부문, 기업 부문, 유공 공무원 부문 모두에서 대상을 받으며 '트리플크라운(3관왕)'을 달성했다.

경상북도 내 시·군의 투자유치 실적과 투자 활성화 노력 등을 종합 평가한 결과로, 구미시는 어려운 대외 여건 속에서도 2024년에 이어 2년 연속 최고 영예를 안았다.

올해 구미시는 소재·부품을 비롯해 반도체, 방위·방산, 이차전지, 관광·서비스, 의료 분야까지 폭넓은 산업에서 성과를 냈다.

반도체 소재 분야의 LG이노텍㈜, 방위·방산 분야 ㈜삼양컴텍, 이차전지 분야 미래첨단소재㈜, 쉐라톤 호텔 건립을 추진하는 ㈜코람코자산운용, 콘택트렌즈 기업 아이메디, 의료용 마이크로니들 전문 다산정공 등 18개 기업과 약 4조5000억원 규모의 투자를 끌어내며 지역 주력·전략 산업의 경쟁력을 한층 끌어올렸다.

「2025년 경상북도 투자유치 대상」 시상식에서 지자체 부문, 기업 부문, 유공 공무원 부문 모두에서 대상을 받으며 '트리플크라운(3관왕)'을 달성했다./구미시청 제공 AD 원본보기 아이콘

구미시와 투자협약(MOU)을 체결한 기업들의 성과도 두드러졌다. 2025년 경상북도 투자유치 대상 기업 부문에서 ㈜피엔티가 대상을, ㈜삼양컴텍이 우수상을 각각 수상했다.

㈜피엔티는 2024년 구미시와 MOU를 체결하고 양극화물질과 배터리 셀 분야 생산설비 투자를 추진 중이다. 전기차(EV)와 에너지저장장치(ESS) 수요 확대와 맞물려 구조적 성장이 기대되는 가운데, 이차전지 전극 공정 핵심 장비를 공급하는 기술 중심 기업으로 글로벌 경쟁력을 확보했다.

㈜삼양컴텍은 방탄 세라믹과 복합소재 등 첨단 방위산업 소재를 전문으로 하는 기업이다. 2022년 투자에 이어 올해 추가 MOU를 체결하며 투자 확장에 나섰다. 구미 방산클러스터의 핵심 축으로서 기술 경쟁력을 바탕으로 성장 잠재력이 높고, 글로벌 방위산업 수요 확대에 따른 수출 측면에서도 주목받고 있다.

김영철 구미시 경제국장은 "글로벌 경기 둔화와 불확실성 속에서도 전략적인 투자유치와 산업 인프라 확충, 기업 맞춤형 지원이 성과로 이어졌다"며 "앞으로도 정주 여건 개선과 교통·산업 인프라 확충, 실효성 있는 기업 지원 정책을 지속해 투자유치 성과를 이어가겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>