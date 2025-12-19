두산퓨얼셀 은 해외 계열사인 HyAxiom과 2026년 PAFC(인산형 연료전지) 제조공급계약을 체결했다고 19일 공시했다. 계약금액은 미정이나 지난해 연결 기준 매출 4119억원의 5% 이상으로 추정된다.
두산퓨얼셀, 해외계열사와 PAFC 제조공급계약 체결
2025년 12월 19일(금)
