두산퓨얼셀, 해외계열사와 PAFC 제조공급계약 체결

이민우기자

입력2025.12.19 14:44

두산퓨얼셀 은 해외 계열사인 HyAxiom과 2026년 PAFC(인산형 연료전지) 제조공급계약을 체결했다고 19일 공시했다. 계약금액은 미정이나 지난해 연결 기준 매출 4119억원의 5% 이상으로 추정된다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

