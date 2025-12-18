강릉시, 입암동 ‘통합공공임대주택’ 내년 착공…청년·신혼부부 80세대 공급

재난위험지에서 공공주택으로

강릉 통합공공임대주택 건립 순항

강원도 강릉시(시장 김홍규)는 입암동 498번지 일원에 추진 중인 '통합공공임대주택 건립사업'의 실시설계와 행정절차를 마무리하며 2026년 착공을 위한 최종 준비단계에 접어들었다.

통합공공임대주택은 국가 주도형 임대주택 공급의 한계를 극복하고, 청년, 신혼부부, 사회초년생 등 주거 취약계층의 안정적인 주거환경을 조성해 저출산·고령화로 인한 지역소멸에 대응하고자 총사업비 267억원을 투입해 추진하는 사업이다.

건축 규모는 지하 1층, 지상 10층, 연면적 6815㎡이며, 총 80세대 규모이다. 전용면적 기준 20㎡형 20세대와 42㎡형 17세대, 51㎡형 43세대로 구성된다.

입주민의 생활 편의를 위해 공동 세탁실, 커뮤니티실 등 주민편의시설도 함께 갖출 예정이며 오는 2027년 12월 준공을 목표로 하고 있다.

해당 사업부지는 과거 E급 재난위험시설로 분류된 대목금강연립 철거 부지로, 공공임대주택 조성을 통해 지역의 오래된 안전 문제를 해소하고 도시환경을 개선하는 효과를 동시에 달성할 수 있을 것으로 기대한다.

김홍규 강릉시장은 "청년층이 강릉시에 원활히 유입·정착할 수 있도록 주거안정 여건을 조성해 지역소멸에 적극 대응할 계획"이라며 "앞으로도 청년층을 비롯한 시민들의 주거 부담을 덜어주는 맞춤형 공공주택 공급에 힘쓰겠다"고 말했다.





