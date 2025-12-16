본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강원도교육청, 농어촌유학 정책위원회 개최…지속 가능한 발전 방안 논의

이종구기자

입력2025.12.16 15:44

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원특별자치도교육청은 16일 도교육청 대회의실에서 '2025년 제2회 강원특별자치도교육청 농어촌유학 정책위원회'를 개최했다.

강원특별자치도교육청이 16일 도교육청 대회의실에서 '2025년 제2회 강원특별자치도교육청 농어촌유학 정책위원회'를 개최하고 있다. 강원도교육청 제공

강원특별자치도교육청이 16일 도교육청 대회의실에서 '2025년 제2회 강원특별자치도교육청 농어촌유학 정책위원회'를 개최하고 있다. 강원도교육청 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 정책위원회에서는 '2026년도 강원특별자치도교육청 농어촌유학 시행계획'을 중심으로 농어촌유학의 안정적 운영과 지속 가능한 발전을 위한 주요 정책 방향에 대해 심도 있는 협의가 이루어졌다.


특히 △농어촌유학 운영학교 확대 및 안정적 운영 기반 마련 △지역 특성을 반영한 교육·체험 프로그램 강화 △유학생 거주비 지원을 포함한 재원 확보 방안 △지방자치단체와의 협력 강화 방안 등에 대해 다양한 의견을 제시했다. 또한 농어촌유학이 소규모학교의 교육과정 정상화와 지역 인구 유입에 실질적으로 기여하고 있다는 점에 공감하며 정책의 제도적 안정화 필요성을 강조했다.

오성배 부교육감은 "농어촌유학은 아이들에게는 다양한 배움의 기회를 제공하고 지역에는 새로운 활력을 불어넣는 강원형 교육정책이며, 위원회에서 제시된 의견을 바탕으로 농어촌유학이 지속 가능한 교육·정주 모델로 자리매김할 수 있도록 정책적 지원을 이어 나가겠다"고 말했다.


한편, 농어촌유학 정책위원회는 '강원특별자치도교육청 농어촌유학 활성화 조례'에 근거해 설치된 기구로 농어촌유학 활성화 정책 전반에 대한 협의·자문 역할을 수행하고 있다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데…더본코리아 닮아가는 '이 회사' 전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

케첩 알아도 토마토 모른다는 美…日은 달걀 아닌 "회·초밥 왔어요"

1조원 뭉칫돈이 몰렸다, 서울 이곳에… 왜

생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

韓청년 10명 중 3명은 '번아웃' 겪었다

EU,'2035 내연기관차 판매 금지' 철회…완성차 업계도 전략 수정

새로운 이슈 보기