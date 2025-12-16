사과만 잘 키운 게 아니었다… 청송군, 과수산업 정책 ‘최우수상’

경북 청송군(군수 윤경희)은 경북도가 주관하는 '2025년 경상북도 과수산업육성시책평가'에서 최우수상을 받았다.

경북도 과수산업육성 시책평가는 과수 생산 분야 예산 확보 노력, 예산 집행의 적정성, 과수산업 육성 추진 실적 등 5개 항목 10개 지표를 기준으로 경북도 내 22개 시·군을 대상으로 종합 평가한 것이다.

청송군은 이번 평가의 10개 지표 중 특히 과실전문생산단지(부남면 양숙1리지구) 국·도비 공모사업 선정과 청송사과 평면형과원 조성 묘목비 지원사업, 냉해경감제 지원사업 등 시군 자체 사업 추진실적 항목에서 우수성을 인정받아 최우수상을 받는 데 기여했다.

청송군 관계자는 "이번 최우수상 수상은 과수 분야에 대한 청송군의 차별화된 노력과 농업 발전을 위한 지속적인 관심과 꾸준한 추진의 성과"라며 "앞으로도 현장 중심의 미래지향적인 농정 시책을 통해 청송군 과수농업 발전에 최선을 다하겠다"고 말했다.





