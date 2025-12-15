SH, 장기전세주택 1014가구 모집…최대 20년 거주 가능

서울주택도시개발공사(SH)는 제49차 장기전세주택 1014가구의 입주자를 모집한다고 15일 밝혔다.

서울시 장기전세주택은 최대 20년까지 살 수 있는 시민 만족도가 높은 주거 지원 사업이다. 입주자 모집 공고문은 이날 오후 4시 SH 홈페이지에 게시된다.

이번 모집은 총 75개 단지 1014가구가 대상이다. 신규 공급은 총 4개 단지 179가구로 모두 서울시 매입형이다. 강남구 디에이치 대치 에델루이 전용면적 59㎡ 37가구, 강북구 한화포레나미아 53㎡ 25가구, 송파구 잠실르엘 45·51·59㎡ 100가구, 은평구 은평자이더스타 49㎡ 17가구다.

재공급은 마곡·내곡지구 등 SH 건설형 356가구, 메이플자이·올림픽파크포레온 등 서울시 매입형 299가구, 서울리츠3호 180가구 등 835가구다. 예비 입주자를 포함한다.

일반·우선공급 입주 자격은 모집 공고일 현재 서울시에 거주하는 성년자인 무주택 가구 구성원으로서, 신청 주택 면적별 소득 기준(도시근로자 월평균소득 105·150% 이하, 맞벌이는 140%·200% 이하)과 총자산(6억4000만원 이하), 자동차(4563만원 이하) 보유 기준을 갖춰야 한다. 소득·자산 기준은 출생 자녀에 따라 최대 20%까지 완화된다.

전용면적 85㎡ 이하 주택은 신청 면적별로 소득 조건, 거주지, 청약종합저축 가입 횟수 등에 따라, 85㎡ 초과 주택은 청약종합저축 예치 금액 및 가입 기간에 따라 청약 순위를 결정한다.

청약은 인터넷·방문 접수로 가능하며, 접수 기간은 1순위 2026년 1월 8·9일, 2순위 1월 12일, 3·4순위 1월 19일이다. 신청자 수가 공급 가구의 200%(신규 단지는 300%)를 초과할 경우 후순위 신청 접수는 받지 않는다.

서류 심사 대상자와 당첨자는 각각 내년 2월 10일, 7월 10일 발표한다. 입주는 2026년 8월 이후부터 가능하며 신규 공급 단지의 경우 준공 시기에 따라 입주일이 변동될 수 있다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>